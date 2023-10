Una svolta innovativa: a fibra programmabile apre novi pussibulità in i tessili

Un sviluppu rivoluzionariu da una squadra in u MIT, FibeRobo, hà introduttu una fibra programabile chì puderia rivoluzione l'industria tessili. Questa fibra, chjamata fibra elastomera di cristalli liquidi (LCE) attivata termicamente, hà u putenziale di attivà interazzione silenziosa è responsiva cù interfacce chì cambianu a forma incrustate in tessili.

A cuntrariu di e fibre precedenti chì cambianu a forma, FibeRobo ùn hà micca bisognu di sensori integrati o cumpunenti cumplessi. Invece, si cuntrate in risposta à un aumentu di a temperatura è s'inverte quandu a temperatura diminuite. Questa funziunalità unica pò esse ottenuta da l'accoppiamentu di a fibra cù un filu conduttivu, chì permette un cuntrollu digitale nantu à a forma di un tessili attraversu l'applicazione di corrente elettrica.

U sviluppu di FibeRobo indirizza i limitazioni di e fibre chì cambianu a forma attuale, chì sò stati principalmente limitati à i paràmetri sperimentali. Per esempiu, e fibre esistenti ponu cessà di funziunà dopu à uni pochi di azzioni, anu capacità di cuntrazione limitata, è ùn mancanu a capacità di autoreversà. Altre alternative, cum'è i dispositi pneumatici, necessitanu l'usu di compressori d'aria.

I circadori di u MIT anu utilizatu un elastomeru di cristalli liquidi, chì hè custituitu di molécule chì scorrenu cum'è liquidi, ma stack in arrangiamenti di cristalli periodichi. Integrà sti strutturi cristalli in una reta elastica, anu sappiutu di creà una fibra chì si cuntratta quandu hè riscaldata è si stende à a so lunghezza originale quandu hè rinfriscata.

Crucially, i circadori anu pussutu cuntrullà precisamente e caratteristiche di a fibra, cum'è l'épaisseur è a temperatura à a quale agisce, per mezu di una cumminazione curretta di chimichi. Stu metudu innovativu di preparazione permette a produzzione di fibra LCE adattata per i tessuti purtati è sicuru per a pelle umana, una tappa chì ùn hè statu pussibule cù fibre LCE precedente.

Per superà e sfide di fabricazione, a squadra hà sviluppatu una macchina cù pezzi stampati in 3D è tagliati à laser, inseme cù l'elettronica di basa. U prucessu implica u riscaldamentu di a resina LCE, l'estrusione attraversu una bocchetta, a curazione cù i raghji UV, u rivestimentu cù l'oliu, è infine l'impiegazione di a polvera per facilità a so integrazione in i machini di fabricazione tessili. Sorprendentemente, stu prucessu tutale dura solu un ghjornu è rende circa un chilometru di fibra utilizable.

FibeRobo ùn solu dimustra u putenziale per l'applicazioni generalizate in l'industria tessili, ma offre ancu vantaghji in quantu à l'accessibilità. A fibra pò esse prodotta per un minimu di 20 centesimi per metru, facendu circa 60 volte più prezzu di e fibre chì cambianu forma dispunibili in u cummerciu.

Sta tecnulugia rivoluzionaria hà digià dimustratu u so putenziale attraversu a creazione di una giacca di compressione per un cane chjamatu Prufessore. Ricevendu un signalu Bluetooth da un smartphone, a giacca hè capaci di "abbraccià" u cane, furnisce cunsulazione è facilità l'ansietà di separazione.

L'implicazioni di FibeRobo si estendenu oltre i tessili, cù i ricercatori chì pensanu u so usu in diversi altri campi, da a robotica à a salute. Cù a so natura silenziosa è responsiva, sta fibra programabile sblocca un novu regnu di pussibulità, trasfurmendu a manera di interagisce cù l'uggetti di ogni ghjornu.

Q: Cosa hè FibeRobo?

A: FibeRobo hè una fibra programmable sviluppata da una squadra interdisciplinaria MIT chì cuntratta in risposta à un aumentu di a temperatura è si s'inverte quandu a temperatura diminuite.

Q: Cume FibeRobo differisce da e fibre precedenti chì cambianu a forma?

A: FibeRobo ùn hà micca bisognu di sensori integrati o cumpunenti cumplessi. Pò esse attuatu elettricamente cù un filu conduttivu, chì offre un cuntrollu digitale nantu à a forma di un tessili.

Q: Chì sò i vantaghji di FibeRobo nantu à l'alternattivi esistenti?

A: FibeRobo affronta e limitazioni di e fibre chì cambianu a forma attuale offrendu capacità di cuntrazione significativa, autoreversibilità è operazione silenziosa. Hè ancu più prezzu, custa solu 20 centesimi per metru.

Q: Chì sò l'applicazioni potenziali di FibeRobo?

A: FibeRobo hà implicazioni in tessili, robotica, assistenza sanitaria è oltre. Pò esse usatu per creà oggetti interattivi è adattativi, migliurà l'esperienze di l'utilizatori in diversi domini.