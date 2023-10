Ceres: Svela u misteru di i so chimichi organici

Ceres, u corpu più grande in u cinturione di l'asteroide principale, cuntinueghja à disorientare i scientisti cù e so caratteristiche intriganti è i sustanzi chimichi organici cumplessi. A missione Dawn di a NASA, chì hà studiatu Ceres è a so contraparte più chjuca Vesta, hà fattu scuperte notevuli chì insinuanu l'urighjini di u pianeta nanu è a so abitabilità potenziale.

A cuntrariu di Vesta, Ceres exhibe attività criovulcanica, suggerendu a presenza di acqua è minerali idratati. A missione hà ancu rilevatu organici cumplessi nantu à Ceres, custituiti da l'atomi di l'idrogenu è di u carbonu, chì aumentanu a pussibilità di e cundizioni di sustegnu di a vita in u mondu ghiacciatu.

Ricerche recenti presentate à a riunione GSA Connects 2023 di a Società Geologica di l'America si concentranu nantu à l'urighjini di i sustanzi chimichi organici di Ceres. Ci sò duie teorie cuncurrenti: i sustanzi chimichi o furmati in situ o sò stati furniti / mudificati da l'impatti. Capisce a vera origine di questi organici pò furnisce insights in a storia di Ceres è a so abitabilità potenziale.

Per investigà questu, u scientist planetariu Terik Daly è i so culleghi anu realizatu esperimenti d'impattu utilizendu Ames Vertical Gun Range di a NASA per imità e cundizioni in Ceres. Anu scupertu chì l'organichi sò più diffusi di quelli inizialmente infurmati è chì parevanu resistenti à l'impatti cù cundizioni simili à Ceres.

U studiu hà ancu utilizatu dati da a camera di Dawn è u spettrometru d'imaghjini, cumminenduli per acquistà una megliu comprensione di i sustanzi chimichi organici di Ceres. Extrapolendu l'infurmazioni di cumpusizioni da u spettrometru à a risoluzione spaziale più altu di a camera, i circadori anu sappiutu cartografà e potenziali spazii ricchi di organici nantu à Ceres, chì dimustrava una correlazione cù unità di impattu più vechje è altri minerali chì indicanu l'acqua.

Mentre l'urìgine esatta di l'organi organici di Ceres resta incerta, sti scuperti furniscenu una forte evidenza chì si sò furmatu nantu à Ceres stessu. A determinazione di a fonte di sti chimichi organici pò svelà ancu i misteri chì circundanu a storia di Ceres è u so putenziale cum'è un mondu abitabile.

Fonti:

- Articulu originale di Evan Gough, Universe Today.