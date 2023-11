Un studiu recente realizatu da l'astrònomu Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray è a so squadra hà sbulicatu una nova luce nantu à l'ughjettu misteriosu chì hà scontru cù a Luna u 4 di marzu di u 2022. Cuntrariu di e teorie iniziali, l'ughjettu ùn era micca un solu articulu di detritu. si rompe à l'impattu. Invece, era prubabilmente purtendu una carica utile addiziale micca divulgata.

U viaghju di stu ughjettu principia prima in marzu 2015 quandu fù scupertu da u Catalina Sky Survey. Inizialmente pensatu à esse un asteroide vicinu à a Terra, più osservazioni anu revelatu chì era spazzatura. In seguitu hè statu determinatu chì l'ughjettu avia un flyby lunar in February 2015, purtendu l'astrònomu à sospettà chì puderia esse u corpu di fucile Falcon 9 lanciatu da a NASA per a missione Deep Space Climate Observatory.

In ogni casu, cum'è più dati sò stati raccolti attraversu i flybys di a Terra, hè diventatu apparente chì a trajectoria di l'ughjettu è a cronologia allinata cù a missione Chinese Chang'e 5-T1 à a Luna in uttrovi 2014. In una torsione sorprendente, u Ministeru di l'Affari Esteri cinese hà negatu. chì l'ughjettu era da a so missione. Tuttavia, u recente documentu di Campbell et al cunfirma chì l'ughjettu era veramente u corpu di missile Long March 3C da a missione Chang'e 5-T1.

La collision sur la Lune a provoqué un étrange double cratère, défiant les attentes d'une étape de fusée épuisée. Questu hà purtatu à l'esperti per cuncludi chì u corpu di u cohettu deve avè avutu una carica supplementaria. Mark Robinson, investigatore principalu cù a Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, hà evidenziatu a natura unica di u doppiu cratere è l'hà paragunatu à l'impatti di un cratere unicu da altri corpi di fucile.

Mentre i funzionari chinesi anu negatu ogni implicazione, u Cumandante Spaziale di u Dipartimentu di a Difesa di i Stati Uniti hà affirmatu chì u missile in questione ùn avia micca deorbitatu cum'è dichjaratu. A mancanza di trasparenza in quantu à i detriti spaziali è a so carica utile mette in risaltu a necessità di prucedure di seguimentu megliu da l'agenzii spaziali è i fornitori di lanciamentu. Tali misure impediscenu a cunfusione è i periculi potenziali in quantu à l'uggetti micca identificati in u spaziu. Una divulgazione più grande di u numeru è a natura di carichi utili à bordu puderia indirizzà questi prublemi è assicurà una esplorazione spaziale più sicura è viaghjà in u futuru.

FAQ

Q: Chì era l'ughjettu chì hè scontru cù a Luna ?



A: L'astrònomu anu determinatu chì l'ughjettu era u corpu di missile Long March 3C da a missione Chinese Chang'e 5-T1 à a Luna.

Q: L'ughjettu portava una carica addiziale?



A: Iè, u studiu recente suggerisce chì l'ughjettu portava una carica utile addiziale micca divulgata, chì spiega a peculiare furmazione di doppiu cratere à l'impattu.

Q: Perchè ci era una cunfusione intornu à l'identità di l'ughjettu?



A: U Ministeru di l'Affari Esteri di Cina hà inizialmente nigatu chì l'ughjettu era di a so missione, chì porta à l'incertezza è a speculazione. Tuttavia, l'analisi è e dati sussegwente cunfirmanu a so origine.

Q: Chì sò l'implicazioni di questu avvenimentu?



A: Questu incidente sottolinea l'impurtanza di sviluppà prucedure di seguimentu megliu per l'agenzii spaziali è e cumpagnie di lanciazione per evità a cunfusione è assicurà a sicurità di l'esplorazione spaziale. Mette in risaltu ancu a necessità di una più grande trasparenza in a divulgazione di u numeru è a natura di carichi utili à bordu.