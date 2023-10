U Meccanismu di Protein Condensate in Touch Receptor Neurons

By

U toccu ghjoca un rolu cruciale in u nostru benessere fisicu, emutivu è suciale. Hè essenziale per l'integrazione sensoriale, l'espressione emotiva è u sviluppu cognitivu. A capacità di percive u toccu ci permette di formà cunnessione cù l'altri è capisce u mondu chì ci circonda. Ma cumu esattamente e cellule in i nostri corpi sentu è trasmettenu forze meccaniche?

Un studiu recente publicatu in Nature Cell Biology da circadori di l'ICFO è l'IRB Barcelona hà sbulicatu u mecanismu da quale a proteina condensate a transizione da stati liquidi à stati solidi in i neuroni di u receptore touch. I cundensati di proteini sò cumplessi biomoleculari chì ghjucanu un rolu in diversi prucessi fisiologichi è patologichi.

I circadori anu focu annantu à una proteina chjamata MEC-2, chì hè rispunsevule per a meccanica di a membrana è l'attività di i canali ionici. Anu trovu chì MEC-2 forma condensati in i neuroni di u receptore touch. Attraversu l'imaghjini di fluorescenza è e tecniche di microscopia moleculare, i circadori anu osservatu duie pupulazioni diverse di MEC-2: una piscina di liquidu vicinu à u corpu di a cellula chì aiuta u trasportu, è una populazione matura cum'è solidu in i neuriti distali chì sustene e forze meccaniche durante u toccu.

Ulteriori esperimenti anu revelatu i miccanismi molecolari daretu à u prucessu di condensazione è cumu e proprietà meccaniche di i condensati cambianu cù u tempu. I circadori anu scupertu ancu chì una altra proteina chjamata UNC-89 prumove a maturazione di rigidità di i condensati MEC-2, chì porta à un cambiamentu in a so funzione biologica.

Queste scuperte furnisce una visione di u rolu di i condensati di a proteina in a meccanotrasduzione, induve e cellule cunvertisce stimuli meccanichi in attività elettrochimica. A transizione da u fluidu à u solidu cum'è stati cambia a funzione di i condensati, chì li permettenu di facilità l'integrazione è a cunversione di i segnali meccanichi durante a meccanosensazione.

Capisce a funzione di i condensati di prutezione pò avè implicazioni significativu per u sviluppu di terapie è trattamenti innovatori. Puderà aiutà à identificà i dettagli molecolari ligati à e transizioni di rigidità in a salute è a malatia, è ancu furnisce una visione di i disordini neurologichi.

Fonte: Nature Cell Biology (senza URL furnitu)

Definizione:

– Condensati di proteini: cumplessi biomoleculari chì formanu strutture liquid-like in cells.

- Mechanotransduction: U prucessu da quale e cellule cunvertisce stimuli meccanichi in attività elettrochimica.

– Maturazione di rigidità: a transizione di i condensati da un statu fluidu à un statu solidu.

- Mechanosensation: A percepzione di e forze meccaniche da e cellule.