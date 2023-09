Un scheletru di dinosauru di 150 milioni d'anni raramenti trovu à l'asta in Parigi

Un squelette de Camptosaurus bien conservé, affectueusement surnommé Barry, sera mis aux enchères à Paris le mois prochain. Scupertu in Wyoming, USA, in l'anni 1990, u dinosauru hè statu restauratu inizialmente da u paleontologu Barry James in u 2000, da quì u so nome. Ricertamenti, u laboratoriu italianu Zoic hà acquistatu u scheletru è hà realizatu più travagliu di risturazione. Misurendu 2.10 metri di altu è 5 metri di longu, Barry hè un specimenu eccezziunale intactu, cù u 90% di u so craniu è l'80% di u so scheletru generale cunservatu.

Sicondu l'auctioneer di l'Hotel Drouot, Alexandre Giquello, a completezza di Barry face una scuperta estremamente rara. I specimens di dinosauri nantu à u mercatu di l'arti sò pocu frequenti, cù solu uni pochi di vendita in u mondu annu annu. In fattu, in aprile di questu annu, un scheletru compositu di un gigante Tyrannosaurus Rex, cumpostu di 293 osse ottenuti da trè T-Rexs differenti, hà vindutu per $ 9.4 milioni in una subasta in Zurich. Questu dimostra l'interessu significativu è u valore pusatu nantu à tali fossili.

Le Camptosaurus était un grand dinosaure herbivore qui existait à la fin du Jurassique au début du Crétacé. Cù u prezzu di l'asta previstu di Barry chì varieghja finu à 1.2 milioni d'euros ($ 1.98 milioni), a so rarità è a preservazione eccezziunale cuntribuiscenu à u so valore. Questa vendita presenta una opportunità per l'amatori di paleontologia è i cullezzione per acquistà un pezzu notevoli di storia naturale. U scheletru serà mostratu publicamente prima di l'asta, chì permette à e persone interessate di maraviglià sta maraviglia di 150 milioni d'anni.

