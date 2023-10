L'astrònomi rilevanu a più distante ráfaga rapida di a radiu, mettendu luce nantu à a materia mancante di l'universu

Una squadra di astrònomu hà fattu una scuperta eccitante - dicenu chì anu rilevatu a più distante splutazioni di radiu veloce mai osservata. L'esplosione, chì hè stata rilevata per a prima volta in u ghjugnu di u 2022 da u telescopiu Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), si crede chì hè stata urigginata da un gruppu di galassie fusione. L'energia liberata durante stu avvenimentu còsmicu hè stimata à esse equivalenti à 30 anni di l'emissione tutale di u sole, cundensatu in una frazzioni di millisecondu.

Utilizendu una serie di piatti cunnessi à u telescopiu radiu, i circadori anu sappiutu ristrettu a fonte di a radiu burst. Dopu anu utilizatu u Very Large Telescope di l'Osservatoriu Europeu Meridionale per circà a galassia da quale hè stata urigginata l'esplosione. Questa scuperta marca a prima volta chì una splutazioni di stu tipu hè stata trovata più vechja è più luntanu da qualsiasi splutazioni di radiu veloce rilevata prima.

L'esplosioni di radiu veloci, chì sò impulsi di corta durata di emissioni di radiu intense, anu perplessu l'astronomi per anni. Mentre chì circa 50 sò stati identificati finu à avà, i scientisti credi chì ci sò millaie di più chì aspettanu per esse rilevati. Inoltre, u studiu suggerisce chì queste splutazioni puderanu furnisce insights preziosi in a misurazione di a massa di l'universu.

I metudi attuali utilizati per stimà a massa di l'universu anu pruduciutu risultati cunflitti chì sfidanu u mudellu standard di a cosmologia. Tuttavia, i circadori daretu à sta scuperta pruponenu chì studià i scontri di radiu veloci pò aiutà à riempie i pezzi mancanti di u puzzle. In particulare, osservendu sti sbattimenti, i scientisti ponu misurà a materia "mancante" trà e galassie è acquistà una cunniscenza più precisa di a massa di l'universu.

Sicondu u prufessore Ryan Shannon, un co-capu di u studiu, più di a mità di a materia normale prevista in l'universu manca. Si crede chì sta materia si trova in u spaziu trà e galaxie, ma a so natura diffusa è calda rende difficiuli di detectà cù tecniche cunvinziunali. I risultati di a squadra sò allineati cù u travagliu di u tardu astronomu australianu Jean-Pierre Macquart, chì hà dimustratu in u 2020 chì e raffiche di radiu veloci più distanti revelanu gasi diffusi trà galassie.

Quest'ultima scuperta cunfirma a prevalenza di sfondate di radiu veloci in u cosmo è mette in risaltu u so significatu potenziale per studià a struttura di l'universu. Tuttavia, a squadra ricunnosce chì a generazione attuale di telescopi pò ghjunghje à i so limiti in a rilevazione di scoppi più distanti. Dispositivi futuri, più putenti seranu necessarii per scopre i misteri di sti fenomeni cosmici.

