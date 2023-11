Rocce Spaziali appena scuperte chì si mettenu à Whiz da a Terra

A NASA hà recentemente rilevatu cinque asteroidi chì sò prughjetti di fà scontri stretti cù a Terra in i ghjorni à vene. Questi ogetti celesti, chì varienu in grandezza è velocità, furniscenu opportunità inestimabili per i scientisti per studià a dinamica è u cumpurtamentu di l'asteroidi.

Una di e rocce spaziali più intriganti hè l'Asteroide 2023 VW5. Cù una larghezza di circa 89 piedi, questu asteroide hè abbastanza grande. Hè sbulicatu à traversu u spaziu à una velocità stupente di circa 40,269 1.7 chilometri à l'ora. Durante u so avvicinamentu più vicinu, vene à una distanza di XNUMX milioni di chilometri da u nostru pianeta.

Un altru asteroide notevule hè designatu Asteroid 2023 WV. Questa roccia spaziale particulare misura quasi 51 piedi di larghezza è passerà da a Terra u stessu ghjornu chì l'Asteroide 2023 VW5. A so orbita u purterà à una prussimità di circa 879,000 50,598 chilometri, mentre ch'ellu viaghja à una vitezza di circa XNUMX XNUMX chilometri à l'ora.

Questi scontri stretti offrenu à i scientisti l'uppurtunità di cullà infurmazioni detallate nantu à e cumpusizioni, forme è traiettorie di sti asteroidi. Studiendu sti ogetti celesti, i circadori ponu acquistà insights in a so urighjini è e minacce putenziali chì ponu esse à u nostru pianeta.

Q: Quanti asteroidi sò disposti per passà a Terra in i ghjorni à vene?

A: A NASA hà rilevatu un totale di cinque asteroidi chì facenu scontri stretti cù a Terra.

Q: Chì sò e dimensioni di questi asteroidi?

A: E dimensioni di l'asteroidi varienu da circa 51 piedi à 89 piedi di larghezza.

Q: Chì sò a velocità di questi asteroidi ?

A: L'asteroidi viaghjanu à una velocità chì varieghja da circa 40,269 chilometri per ora à 50,598 chilometri per ora.

Q: À chì distanza l'asteroide più vicinu s'avvicinarà à a Terra?

A: L'asteroide più vicinu vene à una distanza di 1.7 milioni di chilometri da a Terra.

Q: Chì ponu i scientisti amparà da studià questi asteroidi?

A: Studiendu questi asteroidi, i scientisti ponu cullà infurmazioni nantu à e so cumpusizioni, forme è traiettorie, acquistendu insights in e so urighjini è e potenziali minacce à a Terra.