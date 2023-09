Spirale di Fibonacci Aduprata per a Navigazione Lunare

I scientisti anu sviluppatu un novu metudu per a navigazione lunare, utilizendu a spirale di Fibonacci per calculà i paràmetri ottimali per un sistema simile à GPS nantu à a Luna. L'approcciu innovativu aiuta à mudernizà a navigazione di i veiculi lunari, offre una mappatura più precisa basata nantu à a forma ellissoidale unica di a Luna.

Kamilla Cziráki, un studiente di geofisica da l'Università Eötvös Loránd, hà cullaburatu cù u prufessore Gábor Timár per applicà a metodulugia di u matematicu Fibonacci per adattà u sistema GPS di a Terra per a Luna. I so risultati sò stati publicati in a rivista Acta Geodaetica et Geophysica.

Quandu l'umanità si prepara à vultà à a Luna, ci hè un focusu nantu à truvà metudi di navigazione lunare. Hè prubabile chì i futuri veiculi lunari seranu assistiti da un sistema di navigazione satellitare simili à GPS in a Terra. Tuttavia, i sistemi GPS attuali ùn anu micca cunsideratu a forma di u nostru pianeta, ma invece utilizanu un ellissoide di rotazione chì si adatta megliu à u geoide.

Per applicà suluzioni di software GPS à a Luna, paràmetri specifichi anu da esse definitu. A forma di l'ellipsoide chì si adatta megliu à a superficia di a Luna è l'assi semi-major è semi-minore sò fattori impurtanti. A forma di a Luna ùn hè micca perfettamente sferica, ma pò esse apprussimata cum'è ellissoide rotativu.

In u so studiu, Cziráki è Timár anu calculatu i paràmetri di l'ellissoide rotativu chì si adattanu megliu à a forma teorica di a Luna utilizendu una basa di dati chjamata selenoide lunare. Adupranu a sfera di Fibonacci per organizà punti di mostra nantu à a superficia di a Luna, aumentendu gradualmente u numeru di punti di campionamentu per stabilizzà i valori di i paràmetri.

A spirale di Fibonacci, un metudu stabilitu da u matimàticu Leonardo Fibonacci, hè statu sceltu perchè pò esse implementatu cù codice simplice è furnisce risultati precisi. Stu metudu hè statu ancu appiicatu à a Terra, ricustruendu una bona approssimazione di l'ellissoide WGS84 utilizatu da GPS.

Stu novu approcciu à a navigazione lunare prumette per future missioni di esplorazione lunare, chì furnisce una cartografica più precisa basata nantu à a forma unica di a Luna. Rapprisenta un passu significativu in a mudernizazione di i sistemi di navigazione di i veiculi lunari è à migliurà a nostra cunniscenza di a superficia di a Luna.

Riferimentu: "Parametri di l'ellissoide lunare megliu adattatu basatu annantu à u mudellu selenoide di GRAIL" da Kamilla Cziráki è Gábor Timár, 27 June 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w