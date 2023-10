L'astronomi rilevanu una misteriosa esplosione di onde radio da 8 miliardi di anni fà

Un rapportu recente da CNN.com revela chì l'astrònomu anu fattu una scuperta fascinante - a rilevazione di una misteriosa splutazione di onde radiu chì hà pigliatu 8 miliardi d'anni per ghjunghje à a Terra. Queste raffiche di radio veloci (FRB) ùn sò micca solu incredibilmente distanti, ma ancu notevolmente energiche.

FRB sò intensi raffiche di onde radio chì duranu solu millisecondi. A so origine resta largamente scunnisciuta, ma si crede chì sò lampi transitori extragalattici di onde radiu. Certi FRB sò stati osservati per avè durazioni variate, cù alcuni chì mostranu sub-bursts chì duranu solu microsecondi mentre chì altri ponu persiste per parechji seconde.

U più recente FRB osservatu, cunnisciutu cum'è FRB 20220610A, hè stata localizzata in un sistema di galaxie host cumplessu cù un valore di redshift di 1.016 ± 0.002. A fonte di questi FRB hè stata longu un tema di speculazione è teorie, cù certi chì suggerenu chì puderianu esse u risultatu di pulsars collision with asteroids in sistemi stellari distanti.

L'astrònomi si sò basati nantu à telescopi radio cum'è l'array ASKAP in l'Australia Occidentale per traccia è studià questi sfuggiti scossi cosmici. A matrice ASKAP hà ghjucatu un rolu cruciale in a rilevazione di u FRB di ghjugnu 2022, aiutendu i circadori à determinà a so origine. L'osservazioni di seguitu chì utilizanu u Very Large Telescope di l'Osservatoriu Europeu Meridionale anu revelatu chì a galassia fonte di FRB hè più vechja è più alluntanata di qualsiasi altra fonte FRB scuperta prima, chì probabilmente face parte di un gruppu di galassie fusioni.

I ricercatori di l'Università di Tokyo anu tracciatu paralleli interessanti trà FRB è fenomeni naturali cum'è i terremoti è i flares solari. Mentre chì i FRB mostranu differenze significative da i flares solari, spartenu similitudini notevuli cù i terremoti. Questa scuperta sustene a teoria chì i FRB sò causati da "starquakes" chì si trovanu nantu à a superficia di e stelle di neutroni. Capisce u cumpurtamentu di a materia d'alta densità è l'aspetti di a fisica nucleare puderia esse assai aiutatu da un studiu ulteriore di FRB.

A causa di FRBs resta un misteru, ancu s'ellu hè statu speculatu chì alcune di queste splutazioni puderanu avè una origine extraterrestre. Tuttavia, a teoria prevalente suggerisce chì almenu certi FRB sò emessi da magnetari, chì sò stelle di neutroni cù campi magnetichi estremamente forti.

Curiosamente, a scuperta di u FRB di 8 miliardi d'anni puderia aiutà à risolve u misteru di a materia mancante di l'universu. I scientisti crèdenu chì a mità di a materia chì deve esse in l'universu oghje hè effettivamente mancante. Questa "materia mancante" hè cumposta di baryoni, a materia ordinaria fatta di protoni è neutroni. Quandu i FRB viaghjanu à traversu vaste distanze, a so radiazione hè dispersa da questa materia mancante. Misurendu e distanze à uni pochi FRB, i circadori puderanu esse capace di determinà a densità di l'universu è possibbilmente situà a so materia barionica mancante.

Fonti: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com