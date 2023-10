Prossima eclissi solare: "Ring of Fire" Visibile à Millioni in l'America di u Nordu

U sabbatu u 14 d'ottobre à 16:15 Tempu Universale, un raru avvenimentu celeste cunnisciutu cum'è eclissi di u sole annulare hà da esse fattu. Cette éclipse, souvent appelée éclipse « anneau de feu », se produit lorsque la lune recouvre partiellement le centre du soleil, laissant une lumière visible en forme d'anneau autour de la lune. L'eclissi durà circa 4 minuti è 30 seconde.

Più di 70 milioni di americani anu da esse l'uppurtunità di assistisce à stu spettaculare avvenimentu, secondu a NASA. L'eclissi serà visibile in una strada larga di 125 chilometri chì si estende in nove stati di i Stati Uniti, cumprese Oregon, California, Nevada, Utah è Texas. In questa strada, più di 6.6 milioni di americani residenu.

Per quelli chì sò fora di u percorsu, in tutta l'America di u Nordu, Centru è Sudamerica, una eclissi solare parziale serà visibile. Hè indispensabile di portà vetri di l'eclissi solare in ogni mumentu quandu si vede l'eclissi, indipendentemente s'ellu hè un "anellu di focu" o eclissi parziale.

Dopu à passà per i Stati Uniti, l'eclissi serà visibile da parechji paesi in l'America Centrale è Sudamerica, cum'è Messicu, Belize, Honduras, Nicaragua, Panamà, Colombia è Brasile.

Per avè a megliu sperienza di vista, hè cunsigliu di truvà un locu in u percorsu di l'eclissi chì ùn hè micca assai affollatu. Parchi naziunali populari longu u percorsu, cum'è u Parcu Naziunale di Crater Lake in Oregon è u Parcu Naziunale di Bryce Canyon in Utah, sò prubabilmente attruvarà un gran numaru di visitatori. Hè cunsigliatu di pianificà in anticipu è d'arrivà à u locu di visualizazione prima.

I siti Honeypot, cumpresi Monument Valley Navajo Tribal Park, Four Corners Navajo Tribal Park, è parti di u Monumentu Naziunale di Canyon de Chelly, seranu chjusi durante l'eclissi per via di u so significatu in a cultura Navajo.

Mentre chì "l'anellu di focu" furnisce una vista mozzafiato, quelli chì sò fora di a strada ponu sempre assistisce à una eclissi solare parziale. A quantità di u sole oscuratu da a luna varierà secondu u locu. E cità più alluntanate da a strada, cum'è New York, sperimentanu intornu à un eclissi di 22%, mentre chì cità cum'è Austin, Texas, à solu 70 chilometri da a strada, osserveranu una grande eclissi di 88%.

Ricurdatevi di stà aghjurnatu nantu à l'ultime informazioni riguardanti l'eclissi di u sole, cumprese l'opzioni di viaghju è di alloghju, da fonti affidabili cum'è WhenIsTheNextEclipse.com è A Guida Completa per a Grande Eclissi Nord-Americana di l'8 d'aprile di u 2024.

