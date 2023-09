I scientisti creanu a seta di ragna cù vermi di seta geneticamente mudificati

I scientisti chinesi anu fattu un avanzu significativu sintetizzandu a sita di spider da i vermi di seta geneticamente modificati. I fibri resultanti sò sei volte più forti di u Kevlar, un materiale comunmente utilizatu in veste antiproiettile. Sta ricerca, publicata in a rivista Matter, presenta una alternativa sustinevule è eculogica à e fibre sintetiche, cù putenziali applicazioni in diverse industrii.

Tradizionalmente, a sita di spider hè stata ricunnisciuta com'è una alternativa sustinibule à e fibre sintetiche per u so impattu ambientale ridutta. In ogni casu, i sforzi per riplicà a sita di ragna artificiale anu affruntatu sfide, in particulare in a ripruduzzione di a capa protettiva di a superficia chì i ragni applicanu à e so rete. I metudi precedenti anu luttatu per applicà sta capa, limitendu a praticità è a durabilità di a sita di spider artificiale.

L'usu di vermi di seta geneticamente mudificate offre una suluzione à stu prublema. I vermi di seta chjappà naturalmente e so fibri cù una capa protettiva simili, facendu un candidatu adattatu per pruduce a sita di spider. Intruducendu i geni di a proteina di seta di spider in l'ADN di i vermi di seta utilizendu a tecnulugia di editazione di geni CRISPR-Cas9, i circadori sò stati capaci di pruduce proteini di seta di spider full-length. I fibri resultanti sò stati poi filati per creà un materiale chì hè più forte di Kevlar.

L'implicazioni di sta scuperta sò vaste. A sita di Spider puderia esse aduprata in diverse industrii, cumprese l'ingegneria biomedica, a tecnulugia aerospaziale è l'armata. Hà u putenziale di creà vistimenti più forti è cunfortu è veste antiproiettile. Inoltre, puderia esse adupratu in a produzzione di materiali intelligenti.

U studiu mette ancu in risaltu u putenziale per a cummercializazione à grande scala di a sita di spider. I vermi di seta sò digià cultivati ​​​​cumercialmente per a so seta, facendu fattibile è ecunomicu per pruduce fibre di sita di spider usendu vermi di seta geneticamente modificati. Inoltre, i circadori prughjettanu di sviluppà vermi di seta geneticamente mudificati chì pruduceranu fibre di seta d'aragna aduprendu aminoacidi naturali è ingegneriati, espansione e pussibilità per stu materiale innovativu.

Questa ricerca rivoluzionaria apre a strada per un futuru più sustenibile, offre una alternativa eculogica à e fibre sintetiche cù numerose applicazioni in l'industria.

Source:

