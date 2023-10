U terzu gruppu di astronauti: pionieri di l'esplorazione spaziale

In uttrovi 1963, a NASA annuncia a selezzione di u so terzu gruppu di astronauti. Questi 14 individui sò stati scelti da un gruppu di 720 candidati militari è civili, facendu u gruppu di astronauti più educatu in quellu tempu. A so missione era di vulà a nave spaziale Gemini à dui posti, chì hè stata cuncepita per pruvà tecniche per u prugramma di atterraggio lunare Apollo.

Tragicamente, quattru membri di stu gruppu sò morti prima di fà u so primu volu spaziale. In ogni casu, i 10 astronauti rimanenti volanu un totale di 18 missioni in i prugrammi Gemini è Apollo. Sette d'elli anu viaghjatu à a Luna, cù quattru ancu avè l'uppurtunità di marchjà nantu à a so superficia. Un astronauta hà ancu volatu una missione di longa durata à bordu di Skylab.

U prucessu di selezzione per stu terzu gruppu di astronauti era rigurosu. I candidati anu da esse citatini americani cun un diploma in ingegneria o scienza fisica, avè una sperienza di pilotu di prova o 1,000 ore di jet volanti, esse 34 anni o più ghjovani, è ùn esse più altu di sei piedi. Da e 720 candidature ricevute, u tribunale di selezzione hà sceltu 136 candidati per più screening, eventualmente ristrettu à u top 14.

Dopu à esse selezziunati, i novi astronauti anu sottumessu una furmazione estensiva è familiarizazione cù diversi aspetti di u prugramma spaziale. Anu ricivutu assignazioni tecniche per acquistà sapè fà in spazii specifichi, cum'è u cuncepimentu di a nave spaziale è i sistemi di cuntrollu. I so corsi copreu sughjetti cum'è l'astronomia, l'aerodinamica, a medicina spaziale è a geologia. Sò ancu sottumessi a furmazione di sopravvivenza in diversi ambienti, cumprese jungla, deserti è acqua.

I 14 astronauti sò venuti da sfondi diversi, cù sette da a Forza Aria di i Stati Uniti, quattru da a Marina di i Stati Uniti, unu da u Corps Marine di i Stati Uniti, è dui civili cù sperienza militare. Ogni astronauta hà avutu i so cuntributi unichi à u prugramma, cum'è Edwin E. "Buzz" Aldrin, chì diventò a seconda persona per caminari nantu à a Luna durante a missione Apollo 11.

U terzu gruppu di astronauti hà ghjucatu un rolu cruciale in l'avanzamentu di l'esplorazione spaziale. Avianu a strada per e missioni future è espansione a nostra cunniscenza di u cosmos.

Fonti: NASA