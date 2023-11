Scuperte sorprendenti da u telescopiu James Webb di a NASA offrenu novi insights in u Centru Galatticu

U telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà una volta maravigliatu l'astrònomu cù e so capacità eccezziunali, sta volta furnisce una vista captivante di l'enigmatica regione di furmazione di stelle Sagittarius C (Sgr C) in u core di a nostra galaxia. Situatu à circa 300 anni-luce di distanza da u supermassivu buccu neru Sagittarius A in u centru di a Via Lattea, Sgr C hè un spettaculu di 500,000 XNUMX stelle, cun un focus particulari nantu à una cullizzioni di protostars chì arrubbanu i riflettori.

In questa maghjina rivoluzionaria, a risoluzione senza precedente è a sensibilità di Webb rivelanu innumerevoli funzioni mai osservate prima in questa regione. "Webb revela una quantità incredibile di dettagli, chì ci permette di studià a furmazione di stelle in stu tipu d'ambiente in un modu chì ùn era micca pussibule prima", hà dettu Samuel Crowe, investigatore principale è un studiente di l'Università di Virginia. Questa insight notevole deriva da a mancanza di dati infrared precedenti è l'immensi capacità di u telescopiu Webb.

Unu di i risultati chjave hè a prisenza di una protostar massiccia, più di 30 volte a massa di u nostru Sole, nidificata in stu ghjovanu cluster stellare. Mentre a nuvola chì circundava queste protostars pare scura è scarsamente populata, hè, in fattu, una di e regioni più densamente imballate di a galaxia. A densità di u nuvulu ostruisce a luce da e stelle situate daretu à ellu, creendu una illusione di vacuità.

A Camera Near-Infrared (NIRCam) di Webb hà catturatu estese emissioni di idrogenu ionizatu chì circundanu a parte inferiore di u nuvulu scuru in tonalità cian vibranti. A vasta portata di sta regione di l'idrogenu sfida e teorie esistenti, postu chì si estende assai oltre ciò chì era osservatu prima. L'astrònomi sò avà affruntati cù l'intrigant compitu di capisce l'urighjini è l'influenza di sta regione di l'idrogenu allargata.

Un altru enigma affascinante si trova in e strutture sparse è caòtiche simili à l'agulla in l'idrogenu ionizatu, chì dumandanu più investigazioni. Rubén Fedriani, co-investigatore di u prugettu à l'Institutu Astrofísica de Andalucía in Spagna, descrive u centru galatticu cum'è un "locu affollatu è tumultuoso", in quale nuvole di gas towering formanu stelle chì interagiscenu cù u gasu circundante per via di i so flussi, jet. , è a radiazione.

Mentre i scientisti cuntinueghjanu à svelà i misteri nascosti in a distesa celeste, e scuperte di u telescopiu James Webb da u core di a nostra galassia offrenu opportunità senza precedente per approfondisce i secreti cosmici. Situatu à solu 25,000 XNUMX anni luce di distanza da a Terra, u centru galatticu furnisce à l'astrònomu una vista ravvicinata di e stelle individuali, chì mette in luce l'intricatu prucessu di furmazione di stelle è a so dipendenza da l'ambiente cosmicu unicu. Cù ogni rivelazione, u telescopiu Webb apre a strada per una cunniscenza più profonda di u nostru universu.