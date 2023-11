U telescopiu spaziale James Webb di a NASA revela i secreti di u Centru Galatticu

U telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà furnitu un sguardu senza precedente in u core di a nostra galassia, scoprendu dettagli fascinanti di a regione di furmazione stella cunnisciuta cum'è Sagittarius C (Sgr C). Questa maghjina impressionante mostra una cullizzioni di protostars chì arrubbanu i riflettori à mezu à e 500,000 stelle chì residenu à circa 300 anni luce di distanza da Sagittarius A, u bucu neru supermassivu centrale di a Via Lattea.

A cuntrariu di qualsiasi osservazioni precedenti, i dati infrarossi catturati da u telescopiu Webb offre un livellu incredibile di risuluzione è sensibilità, chì permette à i scientisti di scopre numerose funzioni per a prima volta. Samuel Crowe, u principale investigatore di a squadra d'osservazione è un studiente universitariu in l'Università di Virginia, hà manifestatu eccitazione per a nova capacità di studià a furmazione di stelle in questu ambiente. I rivelazioni di Webb furniscenu una opportunità senza paragone per pruvà e teorie attuali di a furmazione di stelle in e cundizioni estremi di u centru galatticu, secondu u prufessore Jonathan Tan, unu di i cunsiglieri di Crowe.

Una di e scuperte notevuli in Sagittarius C hè una protostar massiva, superendu 30 volte a massa di u nostru Sole. Curiosamente, a densità di a nuvola chì circundava sti protostars crea l'illusione di una zona menu populata, malgradu esse una di e zone più densamente imballate in a galaxia. L'imaghjini mostra ancu nuvuli infrarossi scuri più chjuchi, chì s'assumiglia à i vuoti pieni di stelle, induve e novi stelle sò in u prucessu di furmazione.

L'instrumentu NIRCam (Camera Near-Infrared Camera) di Webb hà catturatu emissioni estensive di l'idrogenu ionizatu chì circundanu a parte sottu di a nuvola scura, raffigurata in tonalità ciani vivaci. Questa regione di l'idrogenu si estende più luntanu ch'è previstu, ponendu dumande intriganti nantu à e fonti di i so fotoni energetichi. Inoltre, l'esperti investiganu e strutture caòtiche simili à l'agulla in l'idrogenu ionizatu, chì si sparghjenu in parechje direzzione.

Rubén Fedriani, co-investigatore di l'Institutu Astrofísica de Andalucía in Spagna, descrive u centru galatticu cum'è un locu affollatu è tumultuoso, induve i nuvuli di gas formanu stelle è impactanu u gasu circundante attraversu i so venti, i ghjetti è a radiazione.

Cume u telescopiu spaziale James Webb cuntinueghja à revelà i misteri di u nostru universu, a nova cunniscenza di u centru galatticu offre insights preziosi in l'intricacies di a furmazione di stella è l'ambienti còsmicu. Situatu à 25,000 XNUMX anni luce di distanza da a Terra, u centru galatticu furnisce à l'astrònomu a capacità di studià e stelle individuali in un dettagliu senza precedente, mette in luce i diversi prucessi di furmazione di stella in diverse regioni di a galaxia.

