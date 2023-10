Cinque asteroidi sò disposti à passà a Terra à distanza vicinu, secondu a NASA

A NASA hà identificatu cinque asteroidi chì sò previsti per avvicinà à a Terra in un futuru vicinu. Variendu in larghezza da 20 piedi à 1050 piedi, questi asteroidi seranu i so avvicinamenti più vicinu à u nostru pianeta.

U primu asteroide, chì misura circa 20 metri di larghezza, passerà à una distanza di circa 352,000 11,000 chilometri da a Terra. Questu asteroide relativamente chjucu viaghja à una velocità di XNUMX XNUMX milla per ora.

U sicondu asteroide hè significativamente più grande, cù una larghezza di circa 330 piedi. Passerà à una distanza di circa 0.34 unità astronomiche (AU), o circa 31 milioni di chilometri. A vitezza di stu asteroide hè stimata à circa 21,000 XNUMX chilometri per ora.

U terzu asteroidu, chì misura circa 525 piedi di larghezza, vene à 0.048 UA (circa 4.5 milioni di miglia) di a Terra. Hè previstu di avè una vitezza di circa 4,800 chilometri per ora.

U quartu asteroide hè u più grande di u gruppu, cù una larghezza di 1050 piedi. Passerà à una distanza di circa 0.04 AU (circa 3.7 milioni di miglia). Stu asteroide hè previstu per avè una vitezza di 15,000 XNUMX milla per ora.

Infine, u quintu asteroidu, chì misura circa 65 piedi di larghezza, vene à 0.079 UA (circa 7.4 milioni di miglia) di a Terra. Serà viaghjà à una vitezza di circa 10,000 chilometri per ora.

Mentre questi asteroidi passanu relativamente vicinu à a Terra, ùn ci hè nisuna causa di preoccupazione perchè nimu ùn ponenu una minaccia di collisione. A NASA monitoreghja regularmente l'asteroidi per seguità i so percorsi è valutà ogni risicu potenziale chì ponu esse per u nostru pianeta.

- Unità Astronomica (AU): unità di lunghezza aduprata in astronomia, uguale à a distanza media trà a Terra è u Sole (circa 93 milioni di chilometri o 150 milioni di chilometri)

- Velocità di a Luce: a velocità à a quale a luce viaghja in u vacu, circa 299,792 chilometri per seconda o circa 186,282 miles per seconda.