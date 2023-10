Cinque Asteroidi per passà a Terra à Distanze Vicine: Velocità, Dimensione, è Più

A NASA hà revelatu pocu tempu chì cinque asteroidi facenu i so avvicinamenti più vicinu à a Terra è passanu u pianeta prestu. A velocità, a dimensione, a distanza è altri dettagli di questi asteroidi sò assai intriganti.

Unu di l'asteroidi, chjamatu Asteroid 2023 TK15, hè previstu di passà a Terra oghje, u 20 d'ottobre. Ciò chì face ancu più rimarchevule hè chì durante u so avvicinamentu, si avvicinarà più à u nostru pianeta chè a Luna stessa. A distanza trà l'Asteroide 2023 TK15 è a Terra serà solu 380,000 79,022 chilometri. Questa roccia spaziale viaghja à una velocità stupente di quasi 75 XNUMX chilometri per ora è hà una larghezza di circa XNUMX piedi.

Un altru asteroide nantu à a lista hè Asteroid 2020 UR, chì hè relativamente più chjucu cù una larghezza di solu 29 piedi. Hè ancu ghjuntu à passà a Terra u 20 d'ottobre, è a so orbita a purterà finu à 2.2 milioni di chilometri da a superficia di u nostru pianeta. A NASA hà dichjaratu chì questu asteroide si move à una vitezza di circa 46,490 XNUMX chilometri à l'ora.

Mentre chì questi avvicinamenti vicini ponu sonu alarmanti, hè impurtante nutà chì nimu di sti asteroidi ùn ponenu una minaccia per a Terra. Passaranu solu è cuntinueghjanu u so viaghju à traversu u spaziu. U studiu è l'osservazione di tali ogetti celesti furnisce infurmazione preziosa nantu à u nostru sistema solare è a so dinamica.

I rivelazioni da a NASA nantu à questi cinque asteroidi mette in risaltu i sforzi in corso per seguità è monitorà l'uggetti vicinu à a Terra. Per mezu di a ricerca è di l'osservazione cuntinuata, i scientisti ponu rinfurzà a nostra cunniscenza di u cosmo è potenzialmente sviluppà strategie per prutege u nostru pianeta da ogni minaccia futura.

Fonti: NASA