I Diamanti Superdeep Antichi mettenu luce nantu à a Formazione Supercontinentale

Un squadra internaziunale di esperti hà analizatu i diamanti antichi superdeep da e mine in Brasile è in l'Africa Occidentale, sparghjendu una nova luce nantu à a furmazione, stabilizazione è muvimentu di supercontinenti. Questi diamanti, furmati trà 650 è 450 milioni d'anni fà sottu à u supercontinente Gondwana, furniscenu insights preziosi nantu à l'evoluzione di i cuntinenti durante i primi stadi di a vita cumplessa nantu à a Terra.

I diamanti, chì anu furmatu milioni à miliardi di anni fà, ponu furnisce infurmazioni nantu à u mantellu di a Terra. Sò unu di i pochi minerali chì ponu sopravvive è registrà i ciculi antichi di creazione è distruzzione di supercontinenti. L'analisi di sti diamanti superdeep hà revelatu prucessi geologichi precedentemente scunnisciuti è u so rolu in a crescita di supercontinenti cum'è Gondwana.

A squadra di sperti, guidata da u duttore Suzette Timmerman di l'Università di Berna in Svizzera, hà datatu i diamanti chì si formanu in fondu sottu à Gondwana. Anu scupertu chì i diamanti sò furmati quandu u supercontinente copre u Polu Sud trà 650 è 450 milioni d'anni fà. I rocci d'ospiti à i diamanti sò diventati belli durante a furmazione di diamanti, traspurtendu materiale di mantellu subduttu è i diamanti, cuntribuiscenu in modu efficace à a crescita di u supercontinente da quì sottu.

Circa 120 milioni d'anni fà, Gondwana hà cuminciatu à sparghje, risultatu in a furmazione di l'oceani attuali cum'è l'Atlanticu. I diamanti, purtendu inclusi intrappulati di a roccia ospite, sò stati purtati à a superficia di a Terra durante eruzioni vulcaniche violente circa 90 milioni d'anni fà. Queste eruzioni sò accadute nantu à i frammenti cuntinentali di u Brasile è l'Africa Occidentale, chì eranu una volta parti di Gondwana.

U studiu di sti diamanti superdeep hà furnitu insights in a furmazione è stabilizazione di i cuntinenti, cuntribuiscenu in ultimamente à l'evoluzione iniziale di a vita in a Terra. A storia cumplessa di sti diamanti indica chì anu viaghjatu verticalmente è horizontale in a Terra, tracciandu a furmazione è l'evoluzione di u supercontinente. Sta ricerca mette in risaltu u rolu integrale di i diamanti per capiscenu a crescita è u muvimentu di i cuntinenti.

L'esperimenti è l'analisi di l'inclusioni di diamanti sò in corso à l'Università di Witwatersrand in Sudafrica, induve un novu laboratoriu isotopiu è metodulugia sò sviluppati. A ricerca hà per scopu di rinfurzà a nostra cunniscenza di cume i cuntinenti evoluzione è si movenu, è ancu di u so significatu per u sviluppu è a sustenibilità di a vita nantu à a Terra.

Fonti:

- "I diamanti superdeep revelanu infurmazioni nantu à u ciculu di u supercontinente, e zone di subduzione" - Phys.org

- "Età di i diamanti sublitosferichi è u ciculu di u supercontinente" - Natura