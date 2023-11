I scientisti di l'Università di Bristol anu finalmente scupertu u sicretu di longu tempu daretu à u fumu purpura pruduciutu quandu l'oru fulminante, u primu splusivu altu cunnisciutu in u mondu, detona. Questa scuperta marca a risoluzione di un puzzle di alchimia di 400 anni chì hà intrigatu i circadori per seculi.

L'oru fulminante, un compostu scupertu da l'alchimisti in u XVImu seculu, hè cumpostu di diversi cumposti, cù l'ammonia chì hè a fonte primaria di u so putere splusivi. In particulare, l'alchimista tedescu Sebald Schwaertzer hà osservatu u fumu purpure distintu emessu da stu materiale splusivu in u 16, suscitatu a curiosità trà i chimichi annantu à l'anni.

Ancu s'è a cumpusizioni chimica di l'oru fulminante hè stata cunnisciuta per un bellu pezzu, u mutivu di u fumu purpura restava un misteru. Mentre era suspettatu prima chì i nanoparticuli d'oru cuntribuiscenu à u so culore, sta ipotesi mancava evidenza concreta. Tuttavia, u prufessore Simon Hall è u so Ph.D. studiente Jan Maurycy Uszko da l'Università di Bristol hà avà cunfirmatu sta tiuria.

Per investigà, u squadra di ricerca hà creatu l'oru fulminante è hà detonatu cù cura campioni di 5mg nantu à carta d'aluminiu. Anu cullucatu u fumu resultanti cù e maglie di cobre è l'anu analizatu sottu un microscopiu elettronicu di trasmissione. L'analisi palesa a prisenza di nanoparticule d'oru sferiche, cunfirmendu cusì u rolu di l'oru in a generazione di l'enigmaticu fumu purpura.

Cù stu puzzle storicu infine risoltu, u prufessore Hall è u so squadra sò avà pianificatu di utilizà a listessa metodulugia per studià e proprietà di nuvole prudutte da altri fulminati di metalli, cum'è platinu, argentu, piombo è mercuriu. Questi materiali presentanu misteri intriganti chì anu ancu esse sbulicati.

U documentu di ricerca intitulatu "Explosive Chrysopoeia" pò esse accessu nantu à u servitore arXiv preprint.

Spietenu FAQ (FAQ)

Chì ghjè l'oru fulminante?

L'oru fulminante hè u primu esplosivi altu cunnisciutu in u mondu. Hè un compostu scupertu da l'alchimisti in u 16u seculu, cumpostu principalmente di diversi cumposti cù l'ammonia chì ghjucanu un rolu maiò in u so putere splusivi.

Perchè l'oru fulminante pruduce fume viola?

Per seculi, i studiosi si sò dumandati nantu à a raghjoni di u fumu purpura pruduciutu quandu l'oru fulminante detona. Ricerche recenti à l'Università di Bristol anu cunfirmatu chì u culore viole hè u risultatu di a prisenza di nanoparticule d'oru sferiche in u fumu.

Quale hà scupertu u fumu viole da l'oru fulminante?

In u 1585, l'alchimista tedescu Sebald Schwaertzer hà fattu l'osservazione iniziale di u fumu purpura emessu da l'oru fulminante durante a detonazione.

Chì sò i piani di ricerca futuri di u prufessore Simon Hall è a so squadra?

Dopu à a risuluzione di u misteru di u fumu viole da l'oru fulminante, u prufessore Simon Hall è u so squadra pensanu à applicà a so metodulugia per investigà a natura di e nuvole prodotte da altri fulminati di metalli, cumpresi platinu, argentu, piombo è mercuriu.

Induve possu accede à u documentu di ricerca?

U documentu di ricerca intitulatu "Explosive Chrysopoeia" pò esse truvatu nantu à u servitore arXiv preprint (URL: https://arxiv.org/).