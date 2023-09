U Toccu di l'Artista: Detaglii di novu scupertu in i dipinti funerari egiziani antichi

I ricercatori di u CNRS, l'Università di a Sorbona è l'Università Grenoble Alpes anu scupertu dettagli nascosti in i dipinti funerari egiziani antichi, mettendu in luce e tecniche è e pratiche artistiche di l'epica. Travagliendu in cullaburazione cù u Ministeru egizianu di l'Antichità è l'Università di Liegi, a squadra hà utilizatu strumenti portatili per l'analisi chimica in situ è ​​l'imaghjini non distruttivi, chì palesanu mudificazioni invisibili fatte durante a produzzione di l'opere d'arte.

I dipinti in quistione, chì datanu di circa 1,400 è 1,200 aC, sò stati truvati in e tombe di Nakhtamon è Menna in Luxor. Per mezu di a so analisi, i circadori anu scupertu chì certi elementi di i dipinti sò stati alterati o toccu, malgradu esse imperceptible à l'occhiu nudu. Per esempiu, u toccu, a collana è u scettru in u ritrattu di Ramses II avianu rivisioni significativi. In listessu modu, un bracciu in una scena d'adorazione in a tomba di Menna hà subitu cambiamenti in a pusizione è u culore.

Queste scuperte sfida a percepzione chì l'arti egizianu anticu era assai formale è rigidu. I circadori pruponenu chì queste alterazioni sò state fatte sia à a dumanda di i cummissarii sia in u risultatu di e visioni evolutive di l'artisti. L'usu di strumenti portatili, cumprese l'analisi chimica, ricustruzzioni digitale 3D, fotogrammetria è macrofotografia, hà permessu à a squadra di restaurà i sfumature originali di i dipinti è di presentà una comprensione più dinamica di questi capolavori.

Stu studiu marca solu u principiu di l'investigazioni di i circadori in l'arti egizianu anticu. U so ughjettu futuru hè di analizà altre pitture in cerca di più evidenza di l'artigianalità è l'identità artistica di l'antichi disegnatori-scribi egiziani.

I risultati di stu prughjettu di ricerca sò stati publicati in a rivista PLOS ONE.

