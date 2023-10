30 anni di l'evoluzione di u Finch di Darwin revelati attraversu un studiu cumpletu di u genoma

I fringuelli di Darwin, un gruppu di spezie d'uccelli unichi chì si trovanu in l'Isule Galapagos, anu intrigatu i scientisti da quandu Charles Darwin li hà studiatu prima durante u so viaghju nantu à l'HMS Beagle. Avà, dopu à 30 anni di ricerca, un studiu cumpletu di u genoma hà sbulicatu una nova luce nantu à u viaghju evolutivu di questi affascinanti uccelli.

I fringuelli di Darwin sò famosi per e so variazioni notevuli in a dimensione è a forma di u beccu, chì li permettenu di adattà à diverse fonti alimentari. Studi precedenti anu focu annantu à u rolu di i fatturi ambientali in a furmazione di queste variazioni, ma a nova ricerca revela chì a genetica ghjoca ancu un rolu significativu.

U studiu, guidatu da circadori di l'Università di Harvard è l'Università di California, analizeghja i genomi di 1200 acelli da 51 pupulazioni in l'Isule Galapagos. A squadra hà utilizatu tecniche avanzate di sequenza di DNA per identificà variazioni genetiche assuciate cù a dimensione è a forma di u beccu.

I scuperti mostranu chì i cambiamenti genetichi si verificanu rapidamente in risposta à i cambiamenti ambientali, chì permettenu à i fringuelli di adattà à novi fonti alimentari. I circadori anu scupertu ancu chì certi geni implicati in u sviluppu di u beccu anu subitu una evoluzione rapida, chì indica u so rolu cruciale in u prucessu di adattazione.

Inoltre, u studiu revela chì a diversità genetica hè mantenuta in e pupulazioni malgradu u flussu di geni trà l'isule. Questu suggerisce chì l'afflussu di novu materiale geneticu da l'isuli vicini cuntribuisce à a variazione genetica generale in a spezia.

In generale, sta ricerca rivoluzionaria furnisce una comprensione cumpleta di a basa genetica di l'evoluzione di i fringuelli di Darwin. Mette in risaltu l'interazzione trà a genetica è l'ambienti in a furmazione di e variazioni notevuli osservate in i becchi di questi uccelli.

