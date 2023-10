STS-58: Cunducendu a Ricerca di Scienze di a Vita in u Spaziu

U 18 ottobre di u 1993, u trasportu spaziale Columbia hà imbarcatu in a missione STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Sta missione hà u scopu di avanzà a cunniscenza di l'adattazione fisiologica à u volu spaziale attraversu una seria di esperimenti di punta. L'equipaggiu di sette membri di STS-58 hè cumpostu di u Cumandante John E. Blaha, Pilot Richard A. Searfoss, Payload Commander Dr M. Rhea Seddon, Mission Specialists William S. McArthur, Dr David A. Wolf, Shannon M. Lucid , è Payload Specialist Dr Martin J. Fettman.

L'ughjettu principale di a missione era di studià i sistemi cardiovascular, pulmonari, regulatori, neurovestibulari è musculoskeletali per acquistà insights in e risposte fisiologiche à u volu spaziale. In u corsu di 14 ghjorni, l'equipaggiu hà realizatu 14 esperimenti, ottu d'elli chì implicavanu l'astronauti cum'è sughjetti di teste è i sei restanti cù rati di laboratoriu.

Per ottimisà u ritornu di a scienza per i principali investigatori, a missione Spacelab-4 originale, chì era soprascritta, hè stata divisa in duie missioni. Questa missione STS-58, cum'è a seconda parte, hè stata chjamata SLS-2. A missione SLS-1 precedente avia fattu in u ghjugnu di u 1991 è implicava novi esperimenti realizati da un equipaggiu di sette membri.

A navetta spaziale Columbia hè partita da u Kennedy Space Center in Florida, purtendu u 15u lanciu di a so vita. L'equipaggiu hà travagliatu in u modulu Spacelab, chì era muntatu in a baia di carica di a navetta. Stu modulu era statu sviluppatu da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è era statu usatu ancu in missioni precedenti.

L'esperimenti nantu à STS-58 necessitavanu i membri di l'equipaggiu per cullà è analizà dati estensivi, prima è durante a missione. Per esempiu, Lucid è Fettman avianu cateteri infilati attraversu i so vene di u bracciu in i so cori per misurà direttamente l'effettu di a gravità nantu à a pressione venosa cintrali. L'equipaggiu hà ancu studiatu l'adattazione di u mutore sensoriale, utilizendu una cupola rotativa cù punti culuriti è una sedia rotativa per misurà a percepzioni di l'astronauti è i riflessi in l'imgravità.

In più di l'esperimenti scientifichi, l'equipaggiu hà impegnatu in altre attività, cum'è participà à u Programma Medicu Orbiter di Durata Estesa è cumunicà cù e persone in terra per mezu di l'Experiment Radio Amateur Shuttle. Anu ancu pigliatu l'uppurtunità di catturà più di 4,000 XNUMX ritratti di a Terra sottu.

In generale, a missione STS-58 hè stata una tappa impurtante in a ricerca di scienze di a vita realizata in u spaziu. Hà furnitu insights preziosi nantu à l'adattazione fisiologica à u volu spaziale è hà apertu a strada per future missioni è esperimenti in questu campu.

Fonti:

- NASA

- Agenzia Spaziale Europea