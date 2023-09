Un fossile recentemente scupertu rivela u più grande carnivore preistorico di l'America di u Sud

In un studiu recente publicatu in u Zoological Journal of the Linnean Society, una squadra di circadori internaziunali anu fattu una scuperta notevoli in l'area rurale di São Gabriel, u Brasile meridionale. Anu scupertu i resti fossili di una spezia di 265 milioni d'anni chjamata Pampaphoneus biccai, chì era u più grande è u più temibile predatore di u so tempu prima di l'ascesa di dinosauri.

U fossili hè eccezziunale bè cunservatu, cumpresu un craniu cumpletu è diversi osse scheletali. Pampaphoneus appartene à un gruppu di primi terapsidi cunnisciuti cum'è dinocephalians, chì eranu animali di taglia media à grande cù una mistura di spezie carnivore è erbivori. Sti criaturi avianu grossi osse craniali, da quì u so nome, chì si traduce in "testa terribili" in grecu. Mentre ch'elli eranu principarmenti truvati in Sudafrica è in Russia, Pampaphoneus biccai hè l'unica spezia cunnisciuta di u so tipu in Brasile.

A scuperta fossili di Pampaphoneus furnisce insights preziosi in l'ecosistema terrestre chì esistevanu ghjustu prima di a più grande extinzione di massa in a storia di a Terra. I ricercatori credi chì sta criatura formidable, cù i so denti canini aguzzi è u morsu forte, hà ghjucatu un rolu ecologicu simili à i grandi misgi muderni. Era capace di catturà è divurà prede chjuche à mediane, cù evidenza chì suggerenu chì puderia ancu masticare l'osse, s'assumiglia à u cumpurtamentu di l'hyene muderni.

U specimenu novu hè u sicondu craniu di Pampaphoneus mai trovu in Sudamerica, è hè più grande di u primu, chì offre una cunniscenza senza precedente nantu à a so morfologia. In fatti, ci hè evidenza per suggerisce l'esistenza di individui ancu più grande, cum'è un fragmentu di un ossu di mascella chì appartene à un terzu individuu Pampaphoneus hè statu ancu scupertu.

I circadori stimanu chì i più grandi individui di Pampaphoneus puderianu esse misurati finu à trè metri di lunghezza è pisanu circa 400 kg. Stu carnivore preistoricu hà spartutu u so habitat cù altri animali, cum'è u picculu dicinodont Rastodon è l'anfibiu giganti Konzhukovia, chì furnisce una visione di u putenziale paleontologicu di a regione Pampa.

U registru fossili di Pampaphoneus biccai allarga a nostra cunniscenza di a diversità è u significatu di a vita preistorica in l'America di u Sudu, mette in luce un mondu anticu chì esisteva milioni d'anni prima di u regnu di dinosauri.

Fonti:

- Mateus A Costa Santos et al, Osteologia craniale di u dinocephalian brasiliano Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae), Zoological Journal of the Linnean Society (2023).

– Opere d'arte originali di Márcio Castro

- Felipe Pinheiro (foto di craniu)

- Felipe Pinheiro (foto di cullezzione)