Questu articulu furnisce un riassuntu di l'avvenimenti di u celu attuale, cumprese e pusizioni è i movimenti di Venus, Jupiter è Saturnu.

In u celu di a matina, Venus brillanti pò esse vistu in u livante-sud-est prima di l'alba. Hè attualmente à u so intervallu massimu di risalita prima di l'alba, chì durà finu à u 6 di nuvembre. À una ora prima di l'alba, Venus hè più di 30 ° sopra l'orizzonte est-sud-est è si move versu u livante davanti à a custellazione di Leone. Hè situatu à menu di 20 ° à a manca più bassa di Regulus, a stella più luminosa in Leo. Tuttavia, per via di a prisenza di una luna luminosa in u celu, questu pò esse l'ultima matina per più di una settimana per vede e stelle di Leo senza l'aiutu di binoculi.

Jupiter, invece, pò esse truvatu in u celu uccidintali, menu di 20 ° sopra è più di 125 ° da Venus. A distanza trà Venus è Jupiter cuntinueghja à allargamentu ogni ghjornu. Quandu a separazione righjunghji 180 °, Jupiter s'impone cum'è Venus s'alza. Questu serà u 10 di dicembre. Dopu, Jupiter si mette prima chì Venus sorge.

In u celu di a sera, Saturnu hè visibile sopra l'orizzonte sud-sud-est dopu u tramontu. Ùn hè micca luminoso cum'è Venus o Jupiter, ma hè sempre unu di i corpi stella più brillanti in u celu. Saturnu pò esse truvatu à circa 30 ° sopra l'orizzonte è hè circa 20 ° sopra a stella Fomalhaut.

Duranti a notte, Jupiter, Saturnu è a luna pareranu più luntanu à punente per via di a rotazione di a Terra. Saturnu serà in u celu miridiunali menu di trè ore dopu à u tramontu è si metterà più di una ora prima chì Venus risuscite. Jupiter serà in u sudu-est à l'avvicinamentu di a mezzanotte è serà torna visibile in u celu occidentale prima di l'alba.

Osservà a luna, Venus, Jupiter è Saturnu in u celu pò furnisce una sperienza celeste fascinante. Ùn mancate micca l'uppurtunità di vede sti belli corpi celesti mentre si movenu è interagiscenu in u celu di notte.

Fonti:

- U prugramma di computer MICA di l'Osservatorio Navale di i Stati Uniti