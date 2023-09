A bellezza di Venus, a Luna è Regulus in u celu matinu

Questa matina, i guardatori di u celu sò stati trattati da un spettaculu stupente cum'è Venus, a luna crescente è a stella Regulus riunite in u celu orientali prima di l'alba. Venus è Saturnu sò ancu à l'uppusizione, vale à dì chì sò à 180 ° l'una di l'altra in u celu. In ogni casu, mentri Venus hè abbastanza luminoso per brillanu attraversu a nebbia vicinu à l'orizzonte, a visibilità di Saturnu hè assai affettata.

Venus, a regina di u celu di a matina, brilla luminosamente à circa 30 ° sopra l'orizzonte, splendendu tutti i corpi stellari in u celu. Pò esse facilmente sbagliatu per luci in un aviò per via di a so brillantezza. Regulus, a stella più luminosa in Leo, hè 2.4 ° à a sinistra superiore di Venus. Sta matina, a luna era illuminata à 16% è pareva 5.9 ° à u sopra à manca di Venus. Earthshine, a luce di u sole riflessa da l'oceani, i nuvuli è a terra di a Terra, illuminava dolcemente a parte notturna di a luna.

Queste riunioni di Venus, a luna è Regulus sò abbastanza frequenti in l'anni chì venenu. In u 2024, si metteranu in un cercolu di 2.6 ° di diametru in u celu di a sera. U 5 d'aostu di quellu annu, Venus serà menu di 5 ° sopra l'orizzonte à trenta minuti dopu à u tramontu.

In u 2025, u 19 di settembre, i trè corpi celesti si mettenu in un circhiu di solu 1.3 ° di diametru, creendu una vista mozzafiata. L'annu dopu, u 16 di lugliu, si metteranu in un circhiu di 7.8 °, stendu oltre u campu di vista di i binoculi.

In u celu di a sera, Mars ùn hè micca visibile, mentre chì Saturnu appare in u celu sud-est circa una ora dopu u tramontu. Jupiter si alza circa 68 minuti dopu à a notte di notte è pò esse vistu in u livante-nordeste circa una ora dopu.

Hè sempre un piacè di tistimunià queste riunioni celesti è esse ricurdatu di a bellezza è a vastità di u nostru universu.

