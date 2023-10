U celu in nuvembre 2023: Venus, Jupiter è Saturnu

In nuvembre 2023, i primi ammiratori di u celu di a matina seranu trattati cù una bella vista custituita da a luna crescente è Venus. Circa un'ora prima di l'alba, a luna crescente, illuminata à 30%, pò esse vistu in u celu sud-est, situatu più di a mità di l'altitudine. Venus Brillante brilla luminosamente più di 20 ° à a destra superiore di l'orbe lunare. Per quelli chì anu binoculari, Denebola, a cuda di Leo, pò esse spotted about 16.0 ° à u fondu di a manca di a luna.

Au cours des deux prochaines matinées, Vénus, la lune et l'étoile Zaniah (également connue sous le nom d'Eta Virginis) apparaîtront dans le même champ de vision. L'osservatori ponu tistimunià a luna s'avvicina gradualmente à Venere mentre Venus s'alluntana da Zavijava è si avvicina à Zaniah. A matina di u 13, Venere passerà da Zaniah. Aduprendu binoculi, si pò ancu osservà u campu di stella distante à fiancu à Venus.

Inoltre, i telespettatori ponu cercà a luce di a terra nantu à a luna, causata da a luce di u sole chì si riflette nantu à l'oceani, i nuvuli è a terra di a Terra. Stu fenomenu illumina dolcemente a parte di notte di a luna, aghjunghjendu a so bellezza.

Jupiter, un altru pianeta prominente, pò esse vistu in u celu di a sera. Hè bassu in u punente è diventa più scuru quandu si mette. Malgradu l'attenuazione atmosferica è l'effetti di sfocatura, Jupiter resta visibile finu à ch'ellu si mette, à u cuntrariu di Saturnu.

Parlendu di Saturnu, pò esse truvatu più di 30 ° in u sudu-sud-est circa una ora dopu à u tramontu. Il se déplace lentement vers l'est devant l'Aquarius et est actuellement positionné à environ 6.7° à l'en haut à gauche de Deneb Algedi, la queue du Capricorne. Saturnu si move gradualmente versu Skat, a gamba di l'Aquarian, è Lambda Aquarii. Fomalhaut hè ancu visibile, situatu à circa 20 ° à a manca di Saturnu è quasi 15 ° sopra l'orizzonte. Saturnu hè visibile per un paru d'ore dopu à u tramontu prima di mette in u punente-sud-ovest.

En résumé, Novembre 2023 offre aux enthousiastes du ciel l'opportunité d'observer le croissant de lune et Vénus dans le ciel matinal avant le lever du soleil. Inoltre, Jupiter è Saturnu ponu esse facilmente vistu in l'ora di a sera. Allora pigliate i vostri binoculi è preparate per un spettaculu celeste mozzafiato stu mese!

Definizione:

- Earthshine: A luce di u sole riflessa da a Terra chì illumina a parte scura di a luna.

– Denebola : u nome di a stella Beta Leonis, situata in a custellazione di Leo.

- Zaniah: Hè cunnisciutu ancu Eta Virginis, Zaniah hè una stella in a custellazione di a Vergine.

Fonti:

- U prugramma di computer MICA di l'Osservatorio Navale di i Stati Uniti.