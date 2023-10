In una scuperta eccitante, i scientisti anu trovu evidenza di una tempesta massiccia chì hè accaduta circa 14,300 XNUMX anni fà. Questa tempesta, chì hè avà a più grande tempesta in u record, hè stata trovata circa duie volte a dimensione di e tempeste putenti previamente identificate.

Cunnisciuti cum'è l'Avvenimenti Miyake, sti antichi timpeste sò creduti chì sò stati assai più enormi di tuttu ciò chì hà sperimentatu in i tempi ricenti. A tempesta di novu scuperta, in particulare, hè stimata per esse statu un ordine di magnitudine sanu più grande in grandezza cumparatu cù e timpeste prima.

Per scopre sta informazione, i circadori anu realizatu un studiu chì implicava esperti di u Regnu Unitu, a Francia è a Repubblica Ceca. Anu cuncentratu a so investigazione nantu à l'Alpi francesi miridiunali, in particulare u fiumu Drouzet è i so banche erodate.

Per misurà i livelli di radiucarbonu è determinà l'età di a tempesta, i scientisti anu esaminatu l'arburi antichi chì si trovanu in i banchi di i fiumi erosi. Analizendu l'arbureti cunservati, anu sappiutu cunfirmà l'occurrence di a tempesta di 14,300 XNUMX anni è stima a so grandezza tremenda.

Sta scuperta mette una nova luce nantu à i fenomeni climatichi estremi chì anu accadutu millaie d'anni fà. Capisce a dimensione è l'intensità di sti timpeste furnisce una insight preziosa in i mudelli climatichi antichi di a Terra è l'impattu potenziale di e cundizioni climatichi estremi futuri.

Hè da nutà chì a datazione di u radiocarbonu hè un metudu utilizatu per determinà l'età di i materiali organici, cum'è l'arburi, esaminendu a decadenza di isotopi di carbonu radiuattivu prisenti in elli.

In generale, stu studiu rivoluzionariu mostra u putere di l'investigazione scientifica in scopre i fenomeni climatichi antichi. Studiendu l'evidenza di u passatu, i circadori ponu rinfurzà a nostra cunniscenza di a storia geologica è atmosferica di a Terra, è ancu di e so implicazioni putenziali per u futuru.

Da vede:

- Articulu di fonte: [Includite u titulu di l'articulu di fonte]

- Dating Radiocarbon: [Definizione]

- Avvenimenti Miyake: [Definizione]

(Nota: l'URL sò stati eliminati)