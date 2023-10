L'anelli di l'arburi antichi revelanu una tempesta solare colossale 14,300 anni fà

Una scuperta rivoluzionaria da una squadra internaziunale di scientisti hà revelatu un piccu colossale in i livelli di radiucarbonu circa 14,300 XNUMX anni fà, chì mette in luce a più grande tempesta solare mai identificata. A ricerca, dettagliata in a publicazione "Transazzioni filosofichi di a Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences", implicava a misurazione di i livelli di radiucarbonu in anelli di l'arburi antichi truvati in l'Alpi francesi.

Esaminendu l'anelli di l'arburu individuali, i circadori anu sappiutu identificà un spike di radiocarbonu notevule chì data di 14,300 XNUMX anni. U spike, causatu da una immensa tempesta solare chì hà scaricatu una quantità significativa di particeddi energetichi in l'atmosfera di a Terra, hè stata paragunata cù e misurazioni di berilliu ottenute da i core di ghiaccio di Groenlandia.

U studiu hà identificatu sta tempesta solare recentemente scuperta cum'è a più grande di u so tipu, superendu l'avvenimenti previamente identificati da duie volte a so dimensione. Queste tempeste solari, cunnisciute cum'è Miyake Events, sò accadute nove volte in l'ultimi 15,000 XNUMX anni, ma ùn sò mai state osservate direttamente.

I risultati di sta ricerca anu suscitatu preoccupazioni annantu à l'impattu catastròficu potenziale di e timpeste solari simili nantu à a nostra sucietà tecnologica muderna. Edouard Bard, autore principale di u studiu, hà evidenziatu a cunnessione trà l'avvenimenti solari estremi è a produzzione di radiocarbonu, enfatizendu e cunsequenze devastanti chì queste tempeste puderanu avè nantu à l'infrastruttura muderna cum'è e telecomunicazioni, i sistemi satellitari è e reti elettriche.

Tim Heaton, prufessore di Statistiche Applicate à l'Università di Leeds, hà sottolineatu u potenziale di danni permanenti à i trasformatori in e reti elettriche, i satelliti di navigazione è di cumunicazione, è l'aumentu di i risichi di radiazione per l'astronauti durante e super tempeste.

Capisce è predichendu l'avvenimenti solari estremi hè cruciale per salvaguardà l'infrastruttura di cumunicazione è energia di a Terra. Malgradu l'avanzati in l'osservazione di u sole, ci hè ancu assai per amparà u cumpurtamentu di u sole, i causi di sti timpeste, è a so prevedibilità.

A scuperta di l'arbureti ben conservati facilitata da a dendrocronologia ùn solu furnisce insights in i cambiamenti ambientali passati, ma offre ancu una cronologia inesplorata di l'attività solare. Sottulineeghja l'urgenza di capiscenu i risichi posti da e tempeste solari estremi à a società muderna è mette in risaltu a necessità di più ricerche in questu campu.

Fonti:

- Phys.org

- "Transazzioni filosofichi di a Royal Society A: Scienze matematiche fisiche è ingegneria"