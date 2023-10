I scientisti rilevanu i raggi gamma d'alta energia da Vela Pulsar, sfida à e teorie stabilite

I scientisti chì utilizanu l'osservatoriu HESS in Namibia anu fattu una scuperta rivoluzionaria. Anu rilevatu raghji gamma eccezziunale d'alta energia da u pulsar Vela, una stella morta. Questi raghji gamma anu livelli d'energia 200 volte più potenti di qualsiasi osservazioni precedenti da u pulsar Vela, sfidendu e teorie stabilite nantu à i raghji gamma pulsati da sti stiddi. I risultati, publicati in a rivista Nature Astronomy, anu incitatu i circadori à ricunsiderà i miccanismi daretu à sti putenti emissioni.

Pulsars sò stelle residuali chì risultanu da splusioni di supernova. Sò stiddi compacti, morti cù un diametru di circa 20 chilometri. Pulsars giranu estremamente veloce è pussede un forte campu magneticu. U pulsar Vela, situatu in a custellazione Vela, hè particularmente brillanti in a banda di radiu è emette raghji gamma cosmici. Si crede chì sti raghji gamma sò pruduciuti da elettroni veloci in a magnetosfera di u pulsar, chì viaghjanu versu a so periferia è liberanu energia in forma di fasci di radiazione.

In ogni casu, l'osservazioni recenti da l'osservatoriu HESS anu revelatu un novu cumpunente di radiazione à energie ancu più altu, ghjunghje sin'à decine di tera-electronvolts. Questu hè circa 200 volte più energicu di qualsiasi radiazione rilevata prima da u pulsar Vela. U cumpunente d'alta energia si prisenta à i stessi intervalli di fasi cum'è i raghji gamma osservati in a gamma di giga-electronvolts (GeV). Questu sfida a cunniscenza tradiziunale di pulsars è i miccanismi daretu à e so emissioni.

A scuperta apre novi pussibulità per osservà altri pulsars in a gamma di decine di teraelectronvolt. Apri a strada per una megliu comprensione di i prucessi di accelerazione estrema in l'oggetti astrofisici altamente magnetizzati. Tuttavia, a spiegazione esatta per i raggi gamma di alta energia osservati resta incerta. I ricercatori suggerenu l'implicazione di prucessi cum'è a ricollegazione magnetica oltre a magnetosfera di u pulsar. Più studii è osservazioni seranu necessarii per svelà stu misteru.

In generale, sta scuperta rivoluzionaria sfida a cunniscenza stabilita è furnisce insights preziosi nantu à a natura di pulsars è i miccanismi daretu à e so emissioni.

Fonte: "Discovery of a Radiation Component from the Vela Pulsar Reaching 20 Teraelectronvolts", Nature Astronomy.