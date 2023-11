25 anni di a Stazione Spaziale Internaziunale: una tappa è oltre

A Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hà celebratu recentemente u so 25 anniversariu da u lanciu di u so primu modulu. In l'ultimi 25 anni, l'ISS hè diventata un emblema di a cooperazione internaziunale è una piattaforma per innumerevoli scuperte scientifiche. Esploremu alcune dumande cumuni nantu à l'ISS è u so viaghju incredibile.

Quantu hè grande l'ISS?

Misurendu più grande di una casa di sei camere da letto, l'ISS si estende un notevole 357 piedi (108 metri) da a fine à a fine. Per mette in perspettiva, a so dimensione hè paragunabile à quella di un campu di football americanu. Dentru, l'ISS hà sei dormitori, trè bagni, una palestra è diverse strutture di ricerca.

Quantu veloce viaghja l'ISS?

L'ISS ingrandisce u spaziu à una velocità stupente di circa 17,500 28,000 mph (90 16 kph). In orbita di a Terra ogni XNUMX minuti, l'equipaggiu à bordu di a stazione sperimenta XNUMX albe è tramonti stupendenti ogni ghjornu. A bellezza di queste transizioni celesti hè stata catturata in stupente filmati time-lapse.

Quantu tempu l'astronauti stanu à bordu di l'ISS?

Di genere, l'astronauti passanu circa sei mesi nantu à l'ISS, ancu s'ellu alcuni stanu per periodi più brevi o più longu. Una eccezzioni notabile hè Frank Rubio, chì hà vultatu à a Terra in uttrovi 2023 dopu avè passatu un record di 371 ghjorni in u spaziu, superendu qualsiasi sughjornu precedente di l'astronauta di a NASA. Originariamente previstu per sei mesi, un prublema cù a so nave spaziale hà purtatu à una missione estesa.

Chì ghjè u più altu numeru di persone in l'ISS à una volta?

Mentre l'ISS accoglie generalmente un equipaggiu di circa sei persone, ci sò stati casi induve a stazione hà accoltu finu à 13 occupanti. Questi numeri più altu sò generalmente durante i cambiamenti di l'equipaggiu è sò pocu frequenti.

Induve ponu esse osservate e migliori vedute di a Terra da l'ISS?

U modulu Cupola di l'ISS, cù e so sette finestre, offre una vista panoramica senza paragone di a Terra. L'astronauti spessu gravitanu à questu observatoriu durante u so tempu di divertimentu, catturà ritratti è video impressionanti. L'astronauta francese Thomas Pesquet, per esempiu, pianifica meticulosamente e so sessioni di fotografia per catturà i migliori scatti di e diverse regioni chì passanu sottu à l'ISS.

L'ISS hè mai statu in periculu ?

Mentre l'ISS hè protetta da a maiò parte di i detriti spaziali, ci hè sempre un certu risicu di scontri. I cuntrolli di terra monitoranu diligentemente l'uggetti in orbita è aghjustanu a trajectoria di l'ISS quandu i detriti più grandi minaccianu un impattu potenziale. In u 2021, l'equipaggiu s'hè rifuggiatu tempuraneamente in a so nave spaziale quandu una nuvola di detriti presentava un periculu potenziale. Fortunatamente, a stazione hè rimasta intaccata, chì permette di ripiglià l'operazioni cum'è normale.

L'ISS pò esse vistu da a Terra?

Assolutamente! L'ISS hè visibile da a Terra senza bisognu di telescopi o binoculi. A NASA hà ancu lanciatu una app utile chì indica quandu è induve cercà per vede a stazione mentre scorre in u celu à una altitudine di circa 250 chilometri.

Cumu l'astronauti trattanu i bisogni di u bagnu in u spaziu?

Una di e dumande più frequenti, l'astronauti affrontanu sfide uniche quandu si tratta di utilizà u bagnu in cundizioni di microgravità. Per assicurà a pulizia è l'efficienza, l'ingegneri hà designatu un sistema specializatu. Per l'urina, un tubu di aspirazione hè impiegatu, filtrà è riciclà in acqua potable. I rifiuti solidi ponu esse dipositu in una piccula zona designata. Per una cunniscenza approfondita di u funziunamentu di u toilette ISS, riferite à sta risorsa esplicativa.

L'ISS resterà in orbita per altri 25 anni?

Sfurtunatamente, u disignu di l'anzianu di l'ISS presenta difficultà crescenti è costi di mantenimentu. Attualmente, u pianu hè di operare l'ISS finu à u 2030, dopu chì a NASA è i so partenarii deorbitaranu cù cura a facilità. Durante a rientrata in l'atmosfera di a Terra, una parte significativa di l'ISS brusgiarà è si disintegrarà.

Chì ci aspetta per stanzi longu in u spaziu?

A cunclusione di a missione di l'ISS ùn marca micca a fine di l'imprese di l'umanità in viaghju spaziale longu. A NASA hà digià forgiatu partenarii cù cumpagnie private per custruisce novi stazioni spaziali chì ripiglià induve l'ISS hà lasciatu. SpaceX, in cullaburazione cù a startup Vast, basata in Los Angeles, hè unu di tali partenarii, cù i prughjetti di pudè lancià un novu modulu in u 2025. Inoltre, a Cina hà stabilitu a so propria stazione spaziale, è a NASA hà intenzione di stabilisce una basa lunare per estendu. l'astronauta resta.

Mentre riflettemu nantu à i rializazioni notevoli di l'ISS in l'ultimi 25 anni, anticipemu ansiosi l'esplorazione cuntinua di u spaziu è e pussibulità illimitate chì ci aspetta.

Fonte: NASA

