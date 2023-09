U novu veiculu suborbitale Shepard di Blue Origin resta in terra per più di un annu

U veìculu suborbitale New Shepard di Blue Origin hè statu in terra per più di un annu da u so ultimu lanciu in settembre di u 2022. Durante quellu lanciu, u booster di prima tappa riutilizzabile di u veiculu hà sperimentatu un prublema è s'hè lampatu, mentre chì a capsula hà implementatu u so sistema di fuga d'emergenza è sbarcò in modu sicuru. cù tutti i so carichi di ricerca intactu. Un'inchiesta realizata da Blue Origin hà revelatu chì a bocca di u mutore BE-3PM di a prima tappa hà patitu un fallimentu termostrutturale, purtendu à un misalignamentu di spinta è a terminazione prematura di a missione.

In marzu, Blue Origin hà annunziatu e misure currettive chì stava implementendu, chì includenu cambiamenti di disignu à a camera di combustione è i paràmetri di u funziunamentu per affruntà i prublemi di temperatura di u bulk è di striscia calda. A cumpagnia hà spressu e so aspettative di vultà à u volu prestu è di rilancià u listessu settore di 36 carichi di ricerca. Tuttavia, sò passati 5.5 mesi da l'aghjurnamentu, è New Shepard ùn hà ancu decollatu.

Mentre Blue Origin ùn hà micca furnitu aghjurnamenti significativi nantu à u statutu di New Shepard o una cronologia per u so ritornu à u volu, u so cumpetitore capu, Virgin Galactic, hà lanciatu cù successu quattru missioni di passageru utilizendu u so aereo spaziale VSS Unity durante stu periodu. Virgin Galactic hà avà ottu missioni spaziali equipaggiate, duie più di Blue Origin. Ancu se e duie cumpagnie anu u scopu di offre à i clienti una sperienza di corta durata di l'assenza di gravità è una vista di a Terra da u spaziu, VSS Unity resta in orbita per una durata significativamente più longa di 60 à 90 minuti, cumparatu à i 10 à 12 minuti di New Shepard.

Blue Origin resta impegnata à risolve i prublemi tecnichi cù New Shepard è à vultà in volu u più prestu pussibule. A più longa durata di i voli di Virgin Galactic pò dà un vantaghju cumpetitivu in u mercatu di u turismu spaziale suborbitale per quelli chì cercanu una sperienza più estesa oltre i limiti di l'atmosfera di a Terra.

Definizione:

- Veiculu suborbitale: Una nave spaziale pensata per ghjunghje à u spaziu, ma micca ottene una orbita stabile intornu à a Terra.

- Booster di prima tappa riutilizzabile: A tappa iniziale di un cohete chì furnisce a maiò parte di a propulsione durante u lanciu è pò esse recuperatu è riutilizatu per missioni successive.

- Anomalia: una deviazione da u cumpurtamentu previstu o normale.

- Motore BE-3PM: U mutore utilizatu in a prima tappa di u veiculu New Shepard di Blue Origin.

Fonti: Blue Origin, Virgin Galactic