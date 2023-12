L'Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale (ISRO) hà sbulicatu una seria ambiziosa di missioni, cù Gaganyaan, u primu sforzu di volu spaziale umanu di l'India, chì piglia a precedenza. U presidente ISRO S Somanath hà enfatizatu a dedizione di l'agenzia à stu prughjettu rivoluzionariu durante u recente Parlamentu Globale di l'Energia 2023 in Kolkata.

L'ughjettu primariu di Gaganyaan hè di lancià l'esseri umani in u spaziu, mettenduli in una orbita terrestre bassa à una altitudine di 400 chilometri per una missione di trè ghjorni. Questa maraviglia straordinaria, prevista per u 2025, significa l'ingressu di l'India in u gruppu d'elite di nazioni capaci di viaghjà spaziale umanu.

U presidente di ISRO hà ancu svelatu u so pianu strategicu per stabilisce a stazione spaziale propria di l'India. L'agenzia hà u scopu di custruisce u modulu iniziale in 2028 è compie u prugettu in 2035. Questa iniziativa avantagista s'allinea cù a visione di u Primu Ministru Narendra Modi per una stazione spaziale indiana è una missione tripulata à a luna per 2040.

In una cullaburazione rimarchevule, Bill Nelson, Amministratore di a NASA, hà annunziatu chì l'agenzia spaziale di i Stati Uniti assisterà à a furmazione di un astronauta indianu à a fine di u 2024. Questa partenaria mette in risaltu a crescita di a cooperazione è u scambiu di sapè fà trà e duie nazioni spaziali.

I prughjetti futuri di ISRO ùn finiscinu micca cù Gaganyaan è a stazione spaziale. Aditya L1, a prima missione spaziale di l'India dedicata à studià u sole, si avvicina à a so destinazione. À u 7 di ghjennaghju, hè previstu di ghjunghje à u puntu di Lagrange 1 (L1), à circa 1.5 milioni di chilometri da a Terra. Stu posizionamentu strategicu permetterà à Aditya L1 di osservà continuamente u sole senza esse interrotta da eclissi.

U successu recente di Chandrayaan-3, a missione lunare di l'India, hà ancu alimentatu l'entusiasmu di a nazione per l'esplorazione spaziale. L'Inde hè diventata u quartu paese à ottene un sbarcu di luna successu è u primu à attruvà in a regione lunare miridiunali. Somanath hà rializatu fieru chì l'India si basava solu nantu à a so propria prudenza scientifica è ingegneria in u sviluppu di a nave spaziale è u pianu di a missione.

Durante u Parlamentu di l'Energia Globale, u presidente ISRO S Somanath hè statu onoratu cù u Premiu di Eccellenza di u Guvernatore da u guvernatore di u Bengala Occidentale CV Ananda Bose. Questa ricunniscenza ùn solu celebra a dirigenza di Somanath, ma ancu ricunnosce i rializazioni notevoli di l'agenzia spaziale indiana.

Mentre l'India s'avventura in novi frontiere di l'esplorazione spaziale, a dedizione senza paragone, l'innuvazione è l'autosufficienza di ISRO ponenu u paese cum'è una forza formidabile in a cumunità spaziale globale.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè Gaganyaan ?

Gaganyaan hè u prugramma di volu spaziale umanu di l'India chì hà u scopu di lancià astronauti in u spaziu è di mette in una orbita terrestre bassa per una missione di trè ghjorni.

2. Chì sò i piani futuri di ISRO ?

I piani futuri di ISRO includenu a creazione di a stazione spaziale di l'India da u 2035 è l'impresa di una missione tripulata nantu à a luna per u 2040.

3. Chì ghjè Aditya L1 ?

Aditya L1 hè a prima missione spaziale di l'India pensata per studià u sole. Serà posizionatu à u puntu di Lagrange 1 (L1), à circa 1.5 milioni di chilometri da a Terra, chì permette l'osservazione ininterrotta di u sole.

4. Chì ghjè Chandrayaan-3?

Chandrayaan-3 hè a missione lunare di l'India, chì hà sbarcatu cù successu una nave spaziale in a regione miridiunali di a luna, facendu l'India u quartu paese à ottene un atterrissimu dolce nantu à a luna.

Fonti:

- India.com: [link](https://www.india.com/news/india/how-isro-aims-to-achieve-human-space-flight-in-gaganyaan-avert-uttrakhand-tunnel-like -incident-5730842/)