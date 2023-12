Novi Insights nantu à l'incredibile Spin of the Milky Way's Black Hole

Un scontru recente in l'astrofisica hà svelatu un fattu sbalorditivu - u bucu neru situatu à u centru di a nostra galaxia Via Lattea gira à un ritmu stupente. I scientisti anu determinatu chì stu pirtusu neru supermassivu, chjamatu Sagittarius A *, hè in rotazione cusì rapidamente chì provoca un effettu drammaticu di trascinamentu in u spaziu-tempu stessu. Imagine u warp è squish di un football sottu una grande pressione; hè ciò chì succede à u tessulu di u spaziu-tempu vicinu à stu pirtusu neru.

Per scopre sta rivelazione stupente, una squadra di fisici hà impiegatu u telescopiu di punta Chandra X-ray Observatory di a NASA. A so ricerca, chì hè stata publicata u mese passatu in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society, mostra l'impattu significativu di u spin colossale di Sagittarius A * in u so ambiente còsmicu circundante.

"A nostra cunniscenza di u spaziu hè sempre stata centrata intornu à l'idea chì e dimensioni spaziali sò uniformi è equivalenti. Tuttavia, a rotazione rapida di un pirtusu neru disturba sta simetria ", spiega Ruth Daly, l'autore principale di u studiu. "L'immensu spin di Sagittarius A * face chì u spaziu-tempu in a so vicinanza si contorte è deformi, cum'è un football sottu una pressione immensa".

Mentre sta rivelazione pò sona sconcertante, assicuratevi chì u bughju neru gigante hè situatu à 26,000 XNUMX anni luce da a Terra. In cunseguenza, i so girazioni intriganti ùn anu micca impattu direttu nantu à u nostru pianeta è i so abitanti.

Eppuru, malgradu a so distanza, capisce u funziunamentu internu di i buchi neri hè cruciale per svelà i misteri chì circundanu a furmazione è l'evoluzione di galassie simili à a nostra. Sfondendu in u cumpurtamentu di i buchi neri, i scientisti ponu acquistà insights inestimabili nantu à i meccanismi intricati chì formanu a vasta distesa di l'universu.

Q: Quantu hè u pirtusu neru Sagittarius A * da a Terra?

A: Sagittarius A * hè situatu à circa 26,000 XNUMX anni luce da a Terra, secondu l'estimi di a NASA.

Q: L'incredibile spin di u pirtusu neru affetta u nostru pianeta?

A: No, l'immensu spin di Sagittarius A * ùn hà micca impattu direttu nantu à a Terra per via di a so distanza sustanciale da u nostru pianeta.

Q: Chì ponu i scientisti amparà da studià i buchi neri ?

A: Esaminendu u cumpurtamentu di i buchi neri, i scientisti ponu rinfurzà a so cunniscenza di a furmazione è di l'evoluzione di a galaxia, svelendu i misteri di u vastu universu intornu à noi.