U novu catalogu revela 294 pulsari chì emettenu raggi gamma, espansione a nostra cunniscenza di l'universu

U Telescopiu Spaziale Fermi Gamma-ray di a NASA, in cullaburazione cù una squadra internaziunale di astronomi, hà publicatu un catalogu rivoluzionariu chì mostra 294 pulsars chì emettenu raggi gamma, cù 34 supplementari in attesa di cunferma, secondu un rapportu da a NASA. Sta scuperta rapprisenta un rimarchevuli aumentu di 27 volte in u numeru di pulsar cunnisciutu prima di u lanciu di a missione di Fermi in u 2008.

Pulsars, chì sò un tipu di stella di neutroni, sò resti di soli massivi chì anu splutatu cum'è supernovae. Malgradu a so piccula dimensione, questi ogetti di dimensioni di cità pussedenu una massa immensa, facendu un sughjettu fascinante per l'astrònomu per studià. U catalogu cumpletu, publicatu in The Astrophysical Journal Supplement, hè u risultatu di un sforzu di cullaburazione di 170 scientisti di u mondu sanu.

U catalogu ùn solu furnisce una larga infurmazione nantu à i pulsars gamma-ray cunnisciuti, ma serve ancu com'è un catalizatore per novi strade di esplorazione. Sta scuperta dimostra u rolu pivotale chì u telescopiu di Fermi hà ghjucatu in espansione a nostra cunniscenza di i fenomeni celesti.

I pulsars Gamma-ray emettenu fasci stretti di energia chì giranu cum'è un faro. Quandu sti fasci si intersecanu cù a Terra, l'astrònomu rilevanu impulsi di emissioni. U telescopiu di grande area di Fermi eccelle in a rilevazione di i raghji gamma, chì anu livelli d'energia miliardi di volte più alti di a luce visibile.

Curiosamente, solu circa 10% di i pulsars cunnisciuti sò stati osservati à pulse in i raghji gamma, facenu a scuperta di Fermi ancu più significativa. U catalogu include una gamma diversa di pulsars, cumpresi i pulsars millisecondi (MSPs) cum'è J1824-2452A, chì gira intornu à 328 volte per seconda malgradu a so età di circa 30 milioni d'anni.

U catalogu esplora ancu i sistemi binari chì implicanu pulsars, chì mette in luce u paradossu di l'età-spin. Pulsars in prossimità di stiddi nurmali ponu tirà a materia da i so cumpagni, potenzialmente accelerà u so spin. I sistemi "Spider", cunnisciuti cum'è redbacks o vedove nere, furniscenu insights preziosi nantu à a dinamica cumplessa di l'interazzione pulsar cù i so cumpagni.

Un pulsar particularmente degne di nota in u catalogu hè J1555-2908, un pulsar vedova negra chì pò avè catturatu un pianeta chì passa in u so web gravitational. Inoltre, i pulsars di transizione cum'è J1023 + 0038 mostranu flussi di gas erratici, furmendu dischi intornu à a stella di neutroni è pruvucannu fluttuazioni in a luce ottica, i raghji X è i raghji gamma.

I scuperti di Fermi si stendenu oltre a nostra galaxia. In u 2015, u telescopiu hà truvatu u primu pulsar di raghji gamma in a vicina Grande Nuvola di Magellanu. In u 2021, l'astrònomu anu svelatu un flare gamma gigante da un magnetar, un altru tipu di stella di neutroni, situata in a galaxia Sculptor, à circa 11.4 milioni di anni luce di distanza.

Cum'è Fermi cuntinueghja à esse in prima linea di l'esplorazione spaziale, questu ultimu catalogu mette in risaltu u so impattu durabile, chì furnisce à l'astrònomu insights preziosi in u regnu dinamicu è enigmaticu di pulsars è stelle di neutroni.

FAQ

Cos'è Fermi Gamma-ray Space Telescope?

U Fermi Gamma-ray Space Telescope hè un osservatoriu di a NASA cuncepitu per studià l'emissioni di raggi gamma à alta energia da fonti celesti.

Chì sò i pulsars?

Pulsars sò stelle di neutroni rotanti, altamente magnetizzate, chì emettenu fasci di radiazione chì ponu esse rilevati cum'è impulsi d'emissione.

Chì ghjè l'astronomia di raggi gamma ?

L'astronomia gamma hè a ramu di l'astronomia chì studia l'universu cù i raghji gamma, chì sò a forma più alta energia di a radiazione elettromagnetica.

Perchè i pulsars gamma sò significativi?

I pulsars Gamma-ray furniscenu insights unichi nantu à a fisica estrema è a dinamica di e stelle di neutroni. Solu una piccula frazzioni di pulsars cunnisciuti sò stati osservati per emettenu raghji gamma, facendu u so studiu particularmente intrigante.

Cos'è una pulsar milliseconda?

Un pulsar millisecondu hè una stella di neutroni chì gira rapidamente chì compie parechje rotazioni per seconda. Sò pensati per esse u risultatu di u trasferimentu di massa da una stella cumpagna, chì aumenta u so spin rate.

