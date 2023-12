A NASA ripiglia a cumunicazione cù l'esploratori di Marte dopu a cunghjunzione solare

A NASA hà ristabilitu cù successu a cumunicazione cù i so esploratori di Marte dopu una interruzzione temporale causata da a recente cunghjunzione solare. Duranti a cunghjunzione sulari, chì hè accadutu l'11 di nuvembre, a Terra è Mars sò stati posizionati nantu à i lati opposti di u Sole, ostruendu a cumunicazione diretta trà i dui pianeti per duie settimane. Tuttavia, l'agenzia spaziale è i so roboti marziani sò tornati in azzione.

A cunghjunzione solare, ancu s'ellu hè inconveniente, ùn hè micca un avvenimentu catastròficu. L'allineamentu di u Sun trà a Terra è Mars pò interferiscenu cù i signali radiu, postu chì a corona di u Sun libera gasu caldu ionizatu chì pò disturbà a cumunicazione. Per prevene a pussibilità di signali currutti è errori di esicuzzioni di cumandamenti potenziali, a NASA impone una moratoria di cumunicazione di 14 ghjorni durante stu fenomenu.

U 25 di nuvembre, a moratoria più recente hè finita, chì permette à l'esploratori di Marte di a NASA di downlink i dati chì avianu cullatu durante l'interruzzione. Mentre i rovers Perseverance è Curiosity monitoranu i cambiamenti in u clima di Mars, l'Odissea è Mars Reconnaissance Orbiter catturò l'imaghjini di a superficia di u Pianeta Rossu. Inoltre, a missione Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) hà studiatu l'interazzione trà l'atmosfera di Mars è u Sun. Cù accessu à queste dati, a NASA pò ancu rinfurzà a so cunniscenza di l'attività di Marte durante i periodi chì l'osservazione diretta ùn hè micca pussibule.

In un successu significativu annantu à u weekend, u Laboratoriu di Propulsione Jet (JPL) di a NASA hà ritruvatu u cuntrollu di Ingenuity, l'elicotteru Mars, è hà realizatu cun successu un volu di 393 metri. Questa tappa marca un passu cruciale versu futuri voli è esplorazione in Marte.

A ripresa di a cumunicazione è a dispunibilità di novi dati permette à a NASA di approfondisce a so cunniscenza è di cuntinuà a so missione per scopre i misteri di u Pianeta Rossu. Cum'è i scientisti analizanu ansiosu l'infurmazioni ricevuti, l'espluratori di Marte sò pronti à ripiglià e so attività è sparte aghjurnamenti eccitanti cù u mondu.

