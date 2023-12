A NASA avanza cù i piani di stabilisce una basa permanente nantu à a Luna cum'è parte di a so missione Artemis. In una cullaburazione storica, l'agenzia spaziale hà unitu e forze cù Thales Alenia Space di Francia è l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per sviluppà l'Habitat Multipurpose (MPH), un cumpunente cruciale di u prugramma Artemis.

U sognu di una basa lunare hè statu longu in a ciencia fiction, chì captiva l'audienza in i filmi è i prugrammi TV. Tuttavia, a NASA hà avà prugressu significativu versu trasfurmà stu cuncettu fittiziu in realità. U MPH hè pensatu per sustene a presenza umana sustinuta nantu à a superficia lunare, chì permette à l'astronauti di fà esperimenti scientifichi, pruvà e tecnulugia novi è scopre i risichi potenziali.

Thales Alenia Space è ASI anu travagliatu strettamente cù a NASA nantu à stu prughjettu ambiziosu dapoi u 2020. Hanu passatu cù successu l'Element Initiation Review di a NASA, purtendu à Thales Alenia Space assumendu a rispunsabilità di sviluppà più a basa lunare. E capacità tecniche è organizzative di a cumpagnia sò state vitali per superà e sfide assuciate à questu sforzu.

U MPH, raffiguratu in una maghjina liberata da Thales Alenia Space, presenta un disignu cilindrico equipatu di gambe telescopiche è arrays solari. Mentre i dettagli specifichi sò limitati, u modulu pressurizatu hè stimatu à circa 33 piedi (10 metri) di lunghezza. Servirà cum'è un puntu di partenza per l'astronauti Artemis, allughjendu finu à quattru individui à u tempu.

A prossima tappa cruciale di u prugettu hè a Mission Concept Review in u primu quartu di u 2024. Questa rivista avarà a strada per u sviluppu di tecnulugii critichi necessarii per i sughjorni lunari allargati. E responsabilità di Thales Alenia Space includenu a furmazione di un cunsorziu industriale per avanzà u prugettu in implementazione.

Stu sforzu di cullaburazione trà l'agenzii spaziali internaziunali signala un passu significativu versu a realizazione di basi lunari. Ciò chì una volta era cunfinatu à u regnu di a fantascienza hè diventatu avà una realità promettente, avvicinandu l'umanità à una prisenza longamente prevista nantu à a Luna.

Chì ghjè a missione Artemis?

A missione Artemis hè l'iniziativa di a NASA per rinvià astronauti à a Luna cù l'obiettivu di stabilisce una prisenza sustinibule è apre a strada per e future missioni umane in Marte. Quale sò i cullaburatori chjave in a custruzzione di a basa lunare?

A NASA hè partenaria cù Thales Alenia Space, una cumpagnia aerospaziale francese, è l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per sviluppà l'Habitat Multipurpose (MPH), un cumpunente essenziale di a basa lunare per a missione Artemis. Chì ghjè u scopu di a basa lunare ?

A basa lunare servirà cum'è un puntu di partenza per l'astronauti Artemis, chì li permette di fà esperimenti scientifichi, pruvà e tecnulugia novi, è scopre i risichi putenziali assuciati à stanzi prolongati nantu à a Luna. Chì ghjè u timeline di u prugettu?

Mentre chì i tempi di implementazione specifichi ùn sò micca stati furniti, u modulu lunare ùn hè micca previstu di ghjunghje à a superficia di a Luna prima di l'anni 2030. A Revisione di u Cuncepimentu di a Missione, una tappa cruciale, hè prevista per u primu trimestre di u 2024. Thales Alenia Space hà altri prughjetti ligati à l'esplorazione lunare ?

Iè, Thales Alenia Space hè ancu travagliatu in u sviluppu di trè moduli pressurizzati per u Lunar Gateway, una stazione spaziale pianificata chì orbitarà a Luna.