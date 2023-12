L'agenzia spaziale indiana, l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO), hà da cullaburà cù l'agenza spaziale di i Stati Uniti NASA in ambiziosi prughjetti spaziali. Un aspettu significativu di sta cullaburazione hè a pussibilità di mandà un astronauta indianu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A decisione di selezziunà l'astronauta indianu serà presa da ISRO basatu annantu à i so criteri è i scopi di u prugramma spaziale. Se tuttu va cum'è previstu, l'astronauta indianu serà furmatu è pronto per u lanciu à a fine di u 2024.

A NASA attualmente spedisce astronauti à l'ISS aduprendu a raquette è a nave spaziale SpaceX di Elon Musk. A durata di a permanenza di l'astronauta indianu nantu à l'ISS dependerà di l'ugettivi scientifichi è di l'esperimenti scelti da l'India per a missione. Di genere, l'astronauti stanu nantu à l'ISS per circa sei mesi. Tuttavia, certi sò stati per durazioni più longu, cum'è Scott Kelly è Mikhail Kornienko chì anu cumpletu una missione di un annu.

A cullaburazione cù i paesi chì anu sperienza in l'esplorazione spaziale offre preziosi insights tecnologichi è riduzioni di costu. L'aspirazioni di l'India vanu fora di u prugramma ISS, cù i piani di stabilisce a so propria stazione spaziale, a "Bharatiya Antariksha Station", da 2035. I Stati Uniti anu manifestatu a so vuluntà di sustene l'India in a custruzzione di una stazione spaziale cummerciale da 2040.

Sta cullaburazione trà l'India è i Stati Uniti hà u putenziale di guidà l'innuvazione è più esplorazione umana in u spaziu. A participazione attiva di l'India in iniziative cum'è l'Accordi Artemis è u prughjettu Gaganyaan dimostra u so impegnu à l'esplorazione spaziale è l'utilizazione pacifica di u spaziu esterno. Inoltre, sti sforzi di cullaburazione ùn solu aumenteranu e capacità è a cumpetenza di l'India in u volu spaziale umanu, ma ancu prumove a cooperazione scientifica è tecnologica in diversi campi.

In generale, sti sforzi di cullaburazione anu un putenziale enormu in furmà i sforzi spaziali di l'India è cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza più larga di l'universu. Servinu ancu d'ispirazione per a ghjovana generazione di l'India per perseguite una carriera in i campi STEM è inculca un sensu di maraviglia è apprezzazione per u vastu universu.