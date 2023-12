Cuntrariu di a credenza tradiziunale chì un meteorite era solu rispunsevuli di l'estinzione di dinosauri, un novu studiu suggerisce chì u cambiamentu climaticu attivatu da eruzioni vulcaniche massive pò avè avutu un rolu significativu. A scuperta di un cratere d'impattu di 65 milioni d'anni sottu à u Golfu di Messicu avia suscitatu un dibattitu trà i circadori in quantu à a causa primaria di a morte di i giganti antichi.

A ricerca fucalizza nantu à u Deccan Traps, un vastu altipiano in l'India Occidentale furmatu da una vasta attività vulcanica chì spannò più di un milione d'anni. L'eruzione, cunsiderata a seconda più grande in a storia di a Terra, hà risultatu in strati vulcanici di più di dui chilometri di spessore in certi rigioni di i Trappi di Deccan.

Per investigà l'impattu di u vulcanismu nantu à l'estinzione di i dinosauri, una squadra internaziunale di scientisti analizò e cunsequenze ambientali di l'eruzzioni di u Deccan Traps durante i 200,000 XNUMX anni chì precedenu a fine di u periodu Cretacicu. Esaminendu tracce elementari è a so prisenza in i minerali di lava di rinfrescante, i circadori anu stimatu a quantità di sulfuru vulcanicu è fluoru liberatu in l'atmosfera.

Notevolmente, i so scuperti indicanu chì a liberazione di zolfo puderia avè attivatu una calata globale di a temperatura in u mondu, purtendu à un fenomenu cunnisciutu cum'è un invernu vulcanicu. Notevolmente, sta inestabilità climatica puderia durà decennii prima chì l'asteroide chjappà a Terra.

Coautore di u studiu, u prufessore Don Baker, hà enfatizatu chì parechji inguerni vulcanici causati da l'eruzzioni di u Deccan Traps puderianu avè creatu cundizioni assai sfida per tutti l'organismi viventi, mettendu a scena per l'eventuali estinzione di dinosauri è l'aumentu di i mammiferi. I risultati di u studiu mettenu in luce un avvenimentu di estinzione chì hà avutu implicazioni significativu per l'evoluzione di a nostra spezia.

In più di l'effettu di rinfrescante, un studiu publicatu in u 2021 hà prupostu chì l'eruzioni di Deccan Traps liberanu abbastanza diossidu di carbonu per pudè innescà un effettu di serra in fuga. Stu avvenimentu avaria causatu un cambiamentu da l'inguernu vulcanicu à u riscaldamentu glubale, aggravando ancu u stress ambientale nantu à e forme di vita.

U studiu, intitulatu "Inverni vulcanici recurrenti durante l'ultimu Cretaceu: Bilanci di sulfuru è fluoru di lavas di Deccan Traps", hè statu publicatu in a rivista Science Advances (2023). Keila DePape da l'Università McGill hà furnitu materiale supplementu è interviste per sta ricerca di ricerca.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì hà causatu l'estinzione di i dinosauri ?

A: Mentre a narrativa tradiziunale culpisce un impattu di meteorite, ricerche recenti suggerenu chì eruzioni vulcaniche massive è u cambiamentu climaticu risultatu anu ancu un rolu significativu.

Q: Chì sò i pièges Deccan ?

A: I trappule di Deccan sò un altipiano massiu in l'India Occidentale furmatu da una vasta attività vulcanica più di un milione d'anni fà.

Q: Chì ghjè un invernu vulcanicu ?

A: Un invernu vulcanicu hè un fenomenu induve l'eruzioni vulcaniche liberanu quantità significativa di aerosols è gasi in l'atmosfera, chì porta à una calata globale di a temperatura è e cundizioni climatichi alterate.

Q: Cumu l'eruzioni di Deccan Traps anu impactu l'ambiente?

A: L'eruzzioni di u Deccan Traps anu liberatu una grande quantità di zolfo è fluoru, inducendu l'inguerni vulcanici chì puderianu durà decennii. Questa inestabilità climatica pusò enormi sfide per tutti l'organi viventi, cuntribuiscenu à l'estinzione eventuale di dinosauri.

Q: Chì hè u significatu di sta ricerca?

A: U studiu mette in risaltu u rolu impurtante di l'eruzioni vulcaniche è u cambiamentu climaticu cum'è fattori cuntribuiscenu à l'eventu di estinzione chì hà purtatu à l'aumentu di i mammiferi è l'evoluzione di a nostra spezia.