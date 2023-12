Novi Insights nantu à l'Aroma di a Birra: Sfide Assunzioni nantu à Linalool

Un studiu recente realizatu da l'Istitutu Leibniz per a Biologia di i Sistemi Alimentari in l'Università Tecnica di Munich hà lanciatu una nova luce nantu à u rolu di linalol in l'aroma di a biera. Linalool, un odorante di lupulu impurtante cunnisciutu per a so fragranza fiurali è agrumi, hè statu longu pensatu per avè un impattu significativu in l'aroma di a biera. Tuttavia, u studiu sfida sta supposizione, chì palesa chì a diffarenza di u sogliu di l'odore trà l'enantiomers di linalol ùn hè micca cusì estrema cum'è cridutu prima.

L'enantiomeri sò varianti molecolari chì anu u listessu numaru è tipu d'atomi, ma sò diffirenti in e so strutture spaziali. In u casu di linalol, i dui enantiomers, (R)-linalool è (S)-linalool, anu intensità d'odore diffirenti. Ricerche precedenti suggerenu chì (R)-linalool hà avutu una influenza assai più forte nantu à l'aroma di a cerveza cà a so contrapartita speculare, (S)-linalool. Tuttavia, mancavanu dati affidabili nantu à i soglia di l'odore di i dui enantiomeri.

Per affruntà sta lacuna in a cunniscenza, a squadra di ricerca hà ottimizatu un metudu preparativu per isolà (S)-linalool enantiomerically puro. Questu li hà permessu di determinà a cuncentrazione specifica di u sogliu di l'odore di i dui enantiomeri in l'acqua è a birra senza salpa utilizendu un pannellu sensoriale addestratu. I risultati anu dimustratu chì (R)-linalool hà avutu una cuncentrazione di u limitu di l'odore di 0.82 microgrammi per kilogramu in l'acqua, mentre chì (S)-linalool avia una cuncentrazione di 8.3 microgrammi per kilogramu. In a cerveza unhopped, i limiti eranu 6.5 microgrammi per kilogramu per (R)-linalool è 53 microgrammi per kilogramu per (S)-linalool.

I risultati cunfirmanu chì (R)-linalool hà una putenza d'odore più altu. Tuttavia, sfidanu ancu l'assunzione precedente chì a diffarenza in a concentrazione di u sogliu di l'odore trà l'enantiomeri hè significativa. U studiu mostra chì a diffarenza hè solu di ottu à deci volte, chì suggerenu chì a cunversione di (R)-linalool à (S)-linalool durante u prucessu di fermentazione è u almacenamentu ùn hà micca una grande influenza nantu à l'aroma di a biera cum'è cridutu prima.

Questa ricerca furnisce insights preziosi nantu à u sviluppu è i cambiamenti in l'aroma di a cerveza, cuntribuiscenu à una megliu comprensione di u prucessu di fermentazione è di l'invechjamentu di a birra. Debunking supposizioni longu nantu à u linalol, i birreri ponu avà fà prediczioni più precise nantu à e caratteristiche aromatiche di e so biere.

Riferimentu: "Determinazione enantiospecifica di e concentrazioni di u sogliu di l'odore di (R)- è (S)-linalool in acqua è biera" da K. Reglitz, J. Stein, J. Ackermann, V. Heigl, L. Brass, F. Ampenberger , M. Zarnkow è M. Steinhaus, lugliu 2023, Brewing Science.