I vincitori di a Cumpetizione di Fotografia di a Royal Society Publishing Revealed

I vincitori di a Royal Society Publishing Photography Competition di quist'annu sò stati annunziati, chì mostranu a bellezza stupente è i fenomeni scientifichi chì esistenu intornu à noi. A cumpetizione, chì hà u scopu di celebrà u putere di a fotografia in trasmette e meraviglie di u mondu naturale, hà presentatu cinque categurie: Astronomia, Cumportamentu, Scienze di a Terra è Climatologia, Ecologia è Scienza Ambientale, è Microimaging.

Pigliendu a casa u premiu maiò è vincitore di a categuria Ecologia hè stata Irina Petrova Adamtzky cù a so immagine captivante intitulata "Paisaje Martian". A foto mostra un mondu microscòpicu oculatu nantu à una foglia autunnale, cun un microorganismu chjamatu Lamproderma scintillans. Adamtzky, chì investiga l'attività elettrica di fungi è altri microorganismi, hà catturatu involontariamente a scena mentre cullighjava campioni di muffa di slime in Somerset, u Regnu Unitu. A foglia d'aspettu ordinariu hà revelatu un mondu fascinante è intrigante in i so cunfini.

Altri vincitori degne di nota includenu u duttore Gregory Funston, chì hà catturatu un intensu scontru trà dui rattlesnakes di prateria durante una scavazione di dinosauri in Canada, guadagnendu u postu di runner-up in a categuria di Cumportamentu. L'imaghjina stupente di u sgiò Imran Sultan intitulata "Flower Moon on a Cloudy Night" hà assicuratu a seconda posizione in a categuria d'Astronomia, affissendu una bella composita HDR di a luna trà e nuvole catturate da i periferi di Chicago.

In a categuria di l'Ecologia, l'imaghjini di u duttore Tom Shlesinger intitulatu "Stella di a Notte" hà riclamatu u postu vincitore, cun una scola di picculi pesci chì nuotanu sopra un vibrante scogliu di corallo. Inoltre, a foto di u tramontu di u prufessore Michael Meredith in l'Antartida intitulata "Burning through the Frozen South" li hà assicuratu u postu finalista in a categuria di Scienze di a Terra.

U cuncorsu fotograficu di a Royal Society Publishing, lanciatu in u 2015, commemora u 350 anniversariu di a rivista scientifica più antica di u mondu. A Royal Society, basata in u Regnu Unitu, hè una prestigiosa borsa di studiu chì comprende scienziati distinti di diverse discipline.

Per più immagini incredibili è infurmazioni nantu à a cumpetizione, visitate u situ ufficiale di a Royal Society.

