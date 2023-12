New Research: Capisce a relazione trà i paisaghji è a biodiversità

I ricercatori sò longu affascinati da l'interconnessione di e caratteristiche fisiche di a Terra è a varietà di l'organisimi chì l'abitanu. In un studiu recente publicatu in Nature, i scientisti pruponenu una teoria rivoluzionaria chì liga l'evoluzione di a biodiversità à i "pulsi" di sedimentu guidati da i paisaghji passati.

A storia di stu cuncettu pò esse tracciata à u principiu di u 19u seculu, quandu u polimaticu tedescu Alexander von Humboldt hà scupertu prima l'idea chì i paisaghji formanu a trajectoria di a vita in u nostru pianeta. Mentre a nostra cunniscenza di l'evoluzione di a biodiversità hà avanzatu significativamente da tandu, parechji aspetti restanu ancu misteriosi. Per esempiu, ùn avemu micca scupertu perchè ci hè una distanza di 100 milioni d'anni trà l'esplosione di a vita marina è u sviluppu di e piante in terra.

Per fà luce nantu à queste dumande, i circadori anu realizatu simulazioni di computer estensive basate nantu à ricustruzzioni di u clima è a tettonica passati. Queste simulazioni, equivalenti à deci anni di tempu di computazione, permettenu à i scientisti di osservà l'evoluzione di i paisaghji più di 540 milioni d'anni è paragunà cù ricustruzzioni di a biodiversità marina è cuntinentale.

Notevolmente, u studiu hà revelatu una correlazione positiva trà i sedimenti purtati da i fiumi in l'oceani è a diversificazione di a vita marina. I fiumi ùn sò micca solu trasportu sedimentu, ma ancu nutrienti vitali, cum'è carbone, nitrogenu è fosforu, chì sò essenziali per i ciculi biologichi chì sustenenu tutti l'organisimi viventi. E variazioni in a distribuzione di nutrienti di u fiumu nantu à i tempi geologichi sò stati trovati strettamente ligati à a diversificazione di a vita marina.

Inoltre, i circadori anu scupertu una cunnessione fascinante trà episodii di estinzioni di massa in l'oceani è diminuzioni significative di u flussu sedimentariu. Questu suggerisce chì una mancanza di nutrienti pò destabilizzà a biodiversità è lascià suscettibile à avvenimenti catastròfichi, cum'è l'impatti di l'asteroide o l'eruzioni vulcaniche.

U studiu hà ancu evidenziatu l'impattu di i paisaghji nantu à a diversità vegetale. Analizendu a copertura di sedimentu è a rugosità di u paisaghju in i cuntinenti, i circadori anu identificatu una forte correlazione trà questi fatturi è a diversificazione di e spezie vegetali in l'ultimi 400 milioni d'anni. Siccomu a superficia di a Terra hè stata gradualmente cuperta da un terrenu riccu di nutrienti dipositu da i fiumi, i pianti sò stati capaci di sviluppà è diversificà, purtendu à l'emergenza di e piante in fiore circa 100 milioni d'anni fà.

Questi risultati enfatizanu u rolu significativu di a dinamica di u paisaghju in a furmazione di a diversità di a vita in u nostru pianeta. I paisaghji di a Terra influenzanu direttamente u numeru massimu di spezie chì ponu esse supportati in l'ecosistema terrestre è marinu. Sta ricerca cuntribuisce à a nostra capiscitura di cumu a pelle viva di a Terra hà evolutu cù u tempu è furnisce insights preziosi nantu à i fatturi chì guidanu a biodiversità in u nostru pianeta.

Dumande dumandatu Spissu

Q: Chì ghjè u principale scupertu di a ricerca?

A: A scuperta principale di a ricerca hè a forte correlazione trà i "pulsi" di sedimenti guidati da i paisaghji è l'evoluzione è a diversificazione di a biodiversità, sia in l'ecosistema marini sia terrestri.

Q: Cumu sò state realizate e simulazioni?

A: I simulazioni sò stati realizati utilizendu ricustruzzioni di u clima è di a tettonica passata, chì permettenu à i circadori di osservà l'evoluzione di i paisaghji più di 540 milioni d'anni è paragunà cù ricustruzzioni di a biodiversità marina è cuntinentale.

Q: Chì hè u significatu di a consegna di nutrienti da i fiumi?

A: A consegna di nutrienti da i fiumi, cumpresu u carbonu, u nitrogenu è u fosforu, ghjoca un rolu vitale in i ciculi biologichi chì sustenenu tutti l'esseri viventi. E variazioni in a distribuzione di nutrienti di u fiumu nantu à i tempi geologichi sò stati trovati strettamente ligati à a diversificazione di a vita marina.

Q: Cumu i paisaghji impactanu a diversità di e piante?

A: I paisaghji influenzanu a diversità di e piante furnisce una copertura di sedimentu è a rugosità di u paisaghju, chì affettanu direttamente a capacità di un cuntinente per sustene diverse spezie vegetali. Quandu a superficia di a Terra hè stata cuperta da un terrenu riccu di nutrienti dipositu da i fiumi, i pianti anu pussutu sviluppà è diversificà, purtendu à l'emergenza di e piante di fiori.

D : Chì ci dice sta ricerca nantu à a relazione trà i paisaghji è a biodiversità ?

A: Questa ricerca mette in risaltu u rolu significativu di a dinamica di u paisaghju in a furmazione di a diversità di a vita in u nostru pianeta. I paisaghji di a Terra determinanu u numeru massimu di spezie diverse chì ponu esse supportati in ogni mumentu, enfatizendu l'interconnessione di e caratteristiche fisiche di a Terra è l'ecosistemi chì sustenenu.