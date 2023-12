Eventu celeste raru: Betelgeuse serà occultatu da l'asteroide Leona

In un affascinante avvenimentu celestiale chì deve accade l'11 di dicembre, a stella luminosa Betelgeuse serà temporaneamente occultata da l'asteroide Leona. Ancu se l'occultazione hè prevista per durà solu uni pochi di sicondi, rende Betelgeuse invisibile o significativamente dimmed. Stu fenomenu raru pò esse osservatu longu un caminu strettu nantu à a Terra, cù a strada di a tutalità chì si stende da Guadalajara, Messico, à u Sud di Florida, Bahamas, Spagna, Italia, Grecia, Turchia è Asia cintrali.

In ogni casu, per quelli chì ùn campanu micca nantu à a strada di a totalità, ùn ci hè bisognu di affruntà. U prughjettu di u Telescopiu Virtuale 2.0 basatu in l'Italia miridiunali trasmetterà in diretta l'avvenimentu, dendu à tutti l'uppurtunità di assistisce à stu spettaculu celeste.

Al di là di u so appellu à i stargazers, questu avvenimentu hà ancu un grande significatu per i scientisti. Betelgeuse, una supergigante rossa situata à circa 550 anni-luce da a Terra, hà longu intrigatu l'astrònomu per via di a so dimensione è di a so luminosità imprevisible. L'occultazione imminente presenta una chance unica per osservà è capisce megliu u cumpurtamentu è e caratteristiche di sta stella massiva.

Inoltre, l'astrònomu anticipanu acquistà insights in l'asteroide Leona. L'occultazione furnisce dati preziosi nantu à a dimensione, a forma, a cumpusizioni, l'atmosfera potenziale di Leona è a pussibilità di ogni lune minuscule. Queste osservazioni cuntribuiscenu à raffinà a nostra cunniscenza di Leona è ristrette più l'estimi di e so dimensioni.

Studiendu l'occultazione, l'astrònomu speranu di scopre più dettagli nantu à e grandi cellule convective di Betelgeuse, chì guidanu a so luminosità variabile. Questu avvenimentu offre ancu l'uppurtunità di esaminà a superficia di Betelgeuse è amparà più nantu à e so caratteristiche uniche.

Sia ch'è tù campate longu u percorsu di l'occultazione o micca, l'11 di dicembre hè una data per marcà in u vostru calendariu. Pigliate u tempu di circà è apprezzà a bellezza è a maraviglia di Betelgeuse, un membru prominente di a custellazione d'Orione. L'avvenimenti celesti chì si sviluppanu in u nostru celu di notte ùn cessanu mai di captivarci è d'ispirà.

Leghjite più in a Storia Web: Eventu celeste raru: Betelgeuse serà occultatu da l'asteroide Leona