U colapsu di a piattaforma di ghiaccio antartica mette in risaltu l'urgenza per l'azzione climatica

Mentre u mondu si prepara per a prossima cunferenza climatica COP28 in Dubai, l'osservazioni recenti da l'Antartida servenu cum'è un ricordu di l'impattu devastanti di a crisa climatica. I scientisti anu assistitu à u colapsu di a piattaforma di ghiaccio cunnessa à u Glacier Cadman in a Peninsula Antartica occidentale, lascendu u glacier vulnerabile à l'acqua calda di l'oceanu. Questa ritirata accelerata risultante significa una tendenza angustiosa in a dinamica di u ghjacciu polare.

I risultati di sta ricerca, chì hè stata publicata in Nature Communications, sò emerse da u travagliu meticuloso di una squadra internaziunale chì comprende scientisti di l'Università di Leeds, Lancaster University, ENVEO, l'Università di Delaware è l'Antarctic Survey Britannicu. Utilizendu e dati da diverse missioni satellitari, cumprese CryoSat di l'ESA è Copernicus Sentinel-1 d'Europa, i circadori anu pussutu seguità cambiamenti significativi in ​​a piattaforma di ghiaccio è u glacier cù u tempu.

A so analisi hà revelatu chì trà nuvembre 2018 è maghju 2021, u ghiacciau Cadman si ritirò di ottu chilometri dopu à stà stabile per quasi cinquant'anni. Stu cambiamentu rapidu pò esse attribuitu à a temperatura di l'acqua di l'oceanu sopra à a media intornu à a Peninsula Antartica occidentale durante u 2018-2019.

Dapoi l'anni 1970, l'acqua riscaldata hà prubabilmente rappresentatu una minaccia per u Cadman Ice Shelf. Benjamin Wallis, un investigatore di l'Università di Leeds chì hà guidatu u studiu, suggerisce chì l'acque più calde cuminciaru à minà a piattaforma di ghiaccio, cù effetti significativi chì diventanu evidenti à l'iniziu di l'anni 2000. E temperature elevate infiltravanu micca solu a superficia, ma ancu i strati più profondi di l'oceanu, putenzialmente ghjunghjenu à u puntu induve a piattaforma di ghiacciu era in terra nantu à u fondu marinu. L'osservazioni satellitari anu dapoi catturatu sta fusione in fondu.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì ghjè un ghjacciu?

A: Una piattaforma di ghiaccio hè una spessa piattaforma flottante di ghiaccio chì si forma induve un glacier o una cala di ghiaccio scorri finu à una costa è nantu à a superficia di l'oceanu.

Q: Cumu i piaghji di ghiaccio affettanu i glaciali?

A: I piaghji di ghiacciu furniscenu un supportu vitale à i ghiacciai, agiscenu cum'è una barriera - un contraffortu - flottante nantu à a superficia di l'oceanu è qualchì volta ancorandu à u fondu di l'oceanu. Questu rallenta u flussu di ghiaccio glaciale versu u mare, aiutendu à mantene a stabilità glaciale.

Q: Chì sò l'implicazioni di u colapsu di u Cadman Ice Shelf?

A: U colapsu di u Cadman Ice Shelf hà eliminatu un sistema di supportu cruciale, chì permette à u glacier di scaricate ghjacciu in l'oceanu à un ritmu preoccupante. Sta ricerca mette in risaltu a sensibilità di i glaciers antartici à i cambiamenti in a temperatura oceanica è enfatizeghja u putenziale di perdita rapida di ghiaccio per via di u cambiamentu climaticu.

Q: Perchè hè impurtante affruntà u riscaldamentu di l'oceanu?

A: A situazione in l'Antartida serve cum'è un ricordu convincente di a necessità urgente di affruntà l'oceani riscaldati. U riscaldamentu ùn solu minaccia e regioni polari, ma ancu presenta risichi per u nivellu di u mari è l'ecosistema globale.

(Fonte: Nature Communications)