I ricercatori di a Penn State University anu fattu una scuperta stupente chì sfida e teorie esistenti nantu à a forma di i pianeti. A squadra hà truvatu un pianeta, chjamatu LHS 3154b, chì hè più di 13 volte a dimensione di a Terra, in orbita una stella chjamata LHS 3154 chì hè significativamente più chjuca è più fresca di u nostru Sole.

U rapportu di massa trà LHS 3154b è a so stella ospitante hè più grande di 100 volte quella di a Terra è di u Sole, facendu u più grande pianeta mai scupertu in orbita una stella nana ultracool. Questa scuperta hà lasciatu i scientisti planetarii perplessi, postu chì cuntradite i mudelli attuali di furmazione di l'ughjettu celeste.

Suvrath Mahadevan, u prufessore Verne M. Willaman di Astronomia è Astrofisica in Penn State, hà manifestatu sorpresa à a scuperta. Ellu hà dichjaratu: "Ùn ci aspettemu micca un pianeta cusì pesante intornu à una stella di massa bassa chì esiste".

I tiurìi tradiziunali pruponenu chì dopu chì una stella si forma, u gasu è u polu chì l'intornu s'acumulanu per furmà un discu protoplanetariu, chì eventualmente porta à a creazione di pianeti per longu periudi di tempu. Tuttavia, u discu attornu à LHS 3154 manca di massa solida abbastanza per sustene a furmazione di un pianeta cum'è LHS 3154b.

U squadra di ricerca hà utilizatu u Habitable Zone Planet Finder (HPF), un spettrografu astronomicu specializatu sviluppatu in Penn State, per fà sta scuperta rivoluzionaria. L'HPF hè pensatu per detectà i pianeti in orbita di stelle fresche chì sò prubabilmente avè acqua liquida.

A rilevazione di pianeti in orbita di stelle più fresche hè più faciule ch'è quelli intornu à stelle cum'è u nostru Sole perchè a vicinanza più vicina di i pianeti à e so stelle più fresche genera segnali più facilmente rilevabili in i so spettri. Mahadevan hà paragunatu stu fenomenu à esse più vicinu à un focu per riceve u so calore.

A scuperta di LHS 3154b hà furnitu una opportunità unica per pruvà e teorie di furmazione di pianeti esistenti. Mahadevan hà dichjaratu: "Hè esattamente ciò chì avemu custruitu HPF per fà, per scopre cumu e stelle più cumuni in a nostra galassia formanu pianeti - è per truvà quelli pianeti".

Questa scuperta rivoluzionaria enfatiza l'immensa quantità chì hè sempre scunnisciuta annantu à l'universu è sfida à i scientisti à rivalutà a so cunniscenza di i prucessi cumplessi daretu à a furmazione planetaria.

Micah Hanks hè l'editore in capu è u cofundatore di The Debrief. Pò esse ghjuntu per email à [email prutettu]. Segui u so travagliu in micahhanks.com è in X: @MicahHanks.