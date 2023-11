Gipahibalo sa Wahoo ug Zwift ang Mga Pag-adjust sa Turbo Trainer, Naghimo og Talagsaon nga Posisyon sa Market

By

Ang Wahoo ug Zwift, duha ka nanguna nga mga tatak sa industriya sa pagbisikleta, nakahimog mahinungdanong mga kausaban sa ilang turbo trainer ranges, nga nagtimaan sa usa ka makaiikag nga kalamboan sa ilang relasyon. Sa usa ka konektado nga lakang, gipahibalo ni Wahoo ang mga permanenteng pagtibhang sa presyo alang sa iyang Kickr Core ug Kickr Snap turbo trainer, nga nagtanyag sa mga kostumer nga mas barato nga kapilian alang sa pagbansay sa sulud.

Kaniadto gipresyohan sa £699, ang Kickr Core anaa na karon sa £449.99 isip usa ka standalone nga produkto, nga katumbas sa presyo sa Zwift's Hub, usa ka smart trainer nga anaa sa sentro sa kaso sa korte sa paglapas sa patent tali sa duha ka mga tatak sa 2022. Dugang pa, Gitanyag ni Wahoo ang Kickr Core nga gihugpong sa usa ka tuig nga suskrisyon sa Zwift alang sa £549.99, nga nagtanyag usa ka makapadani nga pakete alang sa mga nagtinguha nga mapauswag ang ilang kasinatian sa pagbansay sa sulud.

Ang Zwift, sa laing bahin, nagtangtang sa Zwift Hub Classic gikan sa tindahan niini, nga nagbilin lamang sa Hub One nga smart trainer nga mapalit. Kini nga lakang, nga gipamatud-an nga permanente sa Zwift, nagtugot sa brand sa pag-streamline sa mga tanyag sa produkto niini ug pag-focus sa Hub One, nga kauban ang bag-ong Cog and Click kit. Ang Click usa ka wireless Bluetooth two-button shifter nga naghatag og virtual nga pagbalhin nga adunay adjustable nga pagsukol, nga nagpauswag sa kasinatian sa pagbisikleta sa sulud.

Sa pagtangtang sa Hub Classic, klaro nga ang Wahoo ug Zwift nagkulit og talagsaon nga mga posisyon sa merkado. Ang Kickr Core ug ang Hub One mag-uban sa merkado, nga nagtanyag sa mga kustomer og lahi nga mga kapilian nga walay direktang kompetisyon tali sa mga tatak.

Aron mapalig-on pa ang ilang panag-uban, ibaligya usab ni Zwift ang Wahoo Kickr Core sa website niini, nga gipalapdan ang pagkaanaa niini sa lainlaing mga merkado. Ang mga kustomer sa USA, UK, EU, ug Canada makapaabot nga makit-an ang Kickr Core sa e-commerce nga plataporma sa Zwift, nga adunay magamit sa Australia ug Japan sa dili madugay.

Sa konklusyon, ang bag-o nga mga pagbag-o sa Wahoo ug Zwift's turbo trainer range nagmugna usa ka makaiikag nga dinamikong merkado. Samtang ang duha nga mga tatak nagpadayon sa pagbag-o ug pagtinabangay, ang mga siklista makapaabut sa usa ka gipaayo nga kasinatian sa pagbisikleta sa sulud nga adunay mas barato ug advanced nga teknolohiya nga mga kapilian nga mapili.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

1. Unsa ang mga turbo trainer?

Ang mga turbo nga tigbansay kay mga himan nga gigamit sa mga siklista sa pag-convert sa ilang mga regular nga bisikleta ngadto sa mga ekipo sa pagbansay sa sulod sa balay. Kini nga mga tigbansay nagtugot sa mga siklista sa pagsundog sa mga kondisyon sa pagsakay sa gawas ug pagbansay sa sulod sa balay.

2. Unsa ang Zwift?

Ang Zwift usa ka sikat nga online nga platform sa pagbansay nga nagsagol sa virtual reality ug multiplayer nga dula aron makahatag usa ka talagsaon nga kasinatian sa pagbisikleta sa sulud. Gitugotan niini ang mga siklista nga makasakay ug makigkompetensya sa uban sa usa ka virtual nga kalibutan.

3. Unsa ang Kickr Core?

Ang Kickr Core usa ka intelihente nga tigbansay nga gihimo ni Wahoo. Nagtanyag kini sa mga siklista og realistiko ug immersive nga kasinatian sa pagbansay sa sulod pinaagi sa pagsundog sa pagbati sa pagsakay sa dalan.

4. Unsa ang Hub One?

Ang Hub One usa ka intelihente nga tigbansay nga gihimo ni Zwift. Kabahin kini sa linya sa Zwift sa mga innovative nga mga produkto sa pagbisikleta sa sulud ug adunay bahin sa Cog and Click kit, nga nagpauswag sa pagbag-o nga kasinatian sa mga pagsakay sa sulud.