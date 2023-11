Pagsuhid sa Kalibutan sa Zork: Gikan sa PDP-10 hangtod sa Custom ZIP Compiler

By

Nahibal-an ba nimo nga ang Zork, usa ka sikat nga dula nga adventure sa teksto gikan sa 1977, wala orihinal nga gisulat alang sa PDP-10 nga kompyuter, apan gidesinyo hinuon ingon usa ka virtual machine nga mahimo’g magamit? Kining talagsaon nga pamaagi nagtugot sa dula nga dulaon sa nagkalain-laing 1980s nga mga makina pinaagi sa pagpadagan niini pinaagi sa usa ka tighubad.

Maglalom kita sa makaiikag nga kalibutan sa Zork ug susihon ang mga kalainan tali sa tradisyonal nga mga executable ug virtual machine executable. Sama sa kung giunsa ang Java code gi-compile sa Java bytecode ug gipadagan sa Java virtual machine, ang Zork gi-compile sa mga file sa programa nga "Z-machine" nga nailhan nga ZIP. Kini nga mga ZIP file, susama sa PKZIP file nga gigamit sa 1990, dayon gipatuman sa mga tighubad nga gidisenyo alang sa piho nga mga makina.

Makapainteres, ang compiler nga gigamit sa paghimo niini nga mga ZIP file, nga gitawag og "Zilch," wala pa ipagawas, nga nagbilin sa mga mahiligon sa pag-eksperimento sa pagsulat sa custom nga ZIP compiler gamit ang mga alternatibong input nga mga pinulongan. Nagdala kini sa mga bag-ong interpretasyon sa Zork ug paghimo sa bag-ong mga kasinatian sa dula.

Samtang ang Zork nagrepresentar sa usa ka matang sa tighubad, angay nga hisgutan nga ang pipila ka mga programming language, sama sa tinago nga BASIC sa ESP32's ROM, gihubad direkta gikan sa source code, nga wala magkinahanglan og compilation.

Ang kalibutan sa interactive fiction ug text-based adventures nagpadayon sa pagdani sa mga mahiligon, nagdasig kanila sa pagsuhid sa lain-laing mga paagi sa pagdagan ug paghubad sa mga dula. Ang pagkaanaa sa mga espesipikasyon sa ZIP ug ang espesipikasyon sa pinulongang Zork nagbukas sa dalan alang sa mga custom nga ZIP compiler, nga makapahimo sa mga magdudula sa paghunahuna pag-usab ug pagpalapad sa Zork universe.

Bisan kung dugay ka nga fan ni Zork o bag-o sa genre sa text adventure, ang malungtaron nga kabilin sa kini nga bag-ong dula nagpahinumdom kanamo sa padayon nga ebolusyon sa teknolohiya ug ang mga posibilidad sa paglalang nga gipakita niini.

Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana

Unsa ang usa ka virtual machine executable?

Ang usa ka virtual machine executable kay usa ka program file nga gidisenyo nga modagan sa usa ka virtual machine kay sa direkta sa hardware. Gitugotan niini ang pagpahamtang nga independente sa plataporma pinaagi sa paghatag usa ka layer sa abstraction tali sa programa ug sa ilawom nga hardware.

Unsa ang usa ka ZIP file sa konteksto sa Zork?

Sa konteksto sa Zork, ang ZIP file nagtumong sa "Z-machine" program file. Kini nga mga file naglangkob sa giipon nga code ug data alang sa dula ug gipatuman sa mga tighubad nga gidisenyo alang sa piho nga mga makina.

Unsa ang Zilch compiler?

Ang Zilch compiler mao ang himan nga gigamit sa pag-compile sa Zork ngadto sa ZIP files. Naghimo kini sa gikinahanglan nga mga instruksyon alang sa pagpatuman sa dula sulod sa Z-machine virtual environment.

Mahimo bang dulaon ang Zork sa modernong mga sistema?

Oo, salamat sa pagkaanaa sa Z-machine interpreters ug custom ZIP compiler, ang Zork mahimong dulaon sa modernong mga sistema. Ang lainlaing mga emulator ug mga pantalan nagtugot sa mga magdudula nga makasinati sa dula sa usa ka halapad nga mga aparato.

Aduna bay laing mga dula sama sa Zork?

Oo, adunay daghang mga dula nga adventure nga nakabase sa teksto nga susama sa Zork. Ang pipila ka sikat nga mga pananglitan naglakip sa "Adventureland," "Colossal Cave Adventure," ug "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Kini nga mga dula nagtanyag ug immersive nga storytelling ug puzzle-solving nga mga kasinatian.