Ang Wala Masaysay nga Istorya sa Unang Babaye nga Astronaut sa America: Pagbungkag sa mga Barrier ug Pag-abot sa Bag-ong Kataas

Sa "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts," gisuhid ni Loren Grush ang panaw sa unom ka talagsaon nga mga babaye nga mibuak sa bildo nga kisame sa kalibutan sa eksplorasyon sa kawanangan nga gidominahan sa mga lalaki. Gihagit ni Grush ang nagpatigbabaw nga asoy sa pagdominar sa puti nga lalaki sa lumba sa kawanangan ug gipasiugda ang hinungdanon nga kontribusyon sa kini nga mga babaye, nga bahin sa unang klase sa NASA nga naglakip sa mga babaye.

Gipunting sa Grush ang kinabuhi nila Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, ug Shannon Lucid. Kini nga mga babaye miapil sa astronaut corps sa NASA niadtong 1978 ug determinado nga makaabot sa mga kahitas-an nga gidili kanila kaniadto.

Ang "Ang Unom" naghatag usa ka daklit nga pagtan-aw sa ilang mga pagdasig ug pagduha-duha, nagtanyag mga panabut sa mga higayon nga ang matag babaye nakaamgo nga mahimo siyang mag-aplay aron mahimong usa ka astronaut. Gihulagway ni Grush ang ilang proseso sa pagpili isip usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagkalain-lain, bisan pa nga ang klase kasagaran gilangkuban sa mga puti nga lalaki.

Giatubang usab sa libro ang mga hagit nga giatubang sa mga babaye, lakip ang atensyon sa sexist media, chauvinist nga espekulasyon bahin sa romansa ug sekso sa kawanangan, ug ang pakigbisog aron mabalanse ang personal ug propesyonal nga kinabuhi. Naghatag si Grush og mga ehemplo sa ilang kalig-on ug determinasyon atubangan sa kalisdanan, sama sa pakigbisog ni Ride aron mapanalipdan ang iyang pribasiya ug kahimsog sa pangisip taliwala sa pagsusi sa media.

Gipasiugda usab sa "Ang Unom" ang hinungdanon nga mga tahas nga gidula sa mga kampeon alang sa pagkalainlain sa sulod ug gawas sa NASA. Si Ruth Bates Harris, usa ka empleyado sa NASA, maisugon nga gisaway ang ahensya tungod sa kakulang sa pagkalainlain. Ang Mercury 13, usa ka grupo sa mga babaye nga miagi sa higpit nga pagsulay sa sayong bahin sa 1960s aron pamatud-an nga sila makahimo nga mga astronaut, nakadawat usab og pag-ila.

Gilakip sa Grush ang adlaw-adlaw nga mga kasinatian sa mga astronaut, nga nagpadayag sa katingad-an nga kalibutanon nga mga aspeto sa ilang trabaho. Gisulayan nila ang mga spacesuits, nagmaniobra sa robotic nga mga bukton, ug nag-navigate sa mga kakomplikado sa pagtrabaho kauban ang mga lalaki nga kauban nga nagpakita sa mga pinup nga kalendaryo sa mga pultahan sa ilang opisina.

Samtang ang libro wala’y kakuyaw ug trahedya, gipasiugda ni Grush ang kaisog ug paglahutay nga labaw sa gender ug rasa. Ang Challenger disaster nagsilbing usa ka makapahinuklog nga pahinumdom sa mga risgo nga anaa sa eksplorasyon sa kawanangan, ug ang katapusang sakripisyo nga gihimo ni Resnik.

Uban sa makuti nga panukiduki ug madanihon nga pagsaysay sa istorya, ang "Ang Unom" nagpalapad sa atong pagsabot sa lumba sa kawanangan ug naghagit sa tradisyonal nga mga ideya kon kinsa ang mahimong sakop sa "tibuok pamilya sa katawhan."

Ang gigikanan: The New York Times