By

Unsa ang kalainan tali sa Walmart ug Walmart?

Sa usa ka katingad-an nga pagbag-o sa mga panghitabo, duha ka higanteng retail nga adunay parehas nga ngalan ang mitumaw sa merkado, hinungdan sa kalibog sa mga konsumedor. Ang Walmart, ang bantog nga Amerikano nga multinasyunal nga retail nga korporasyon, karon nakit-an ang kaugalingon nga nakigbahin sa spotlight sa laing entidad nga adunay parehas nga ngalan. Apan unsa gyud ang kalainan tali niining duha ka mga entidad sa Walmart? Atong susihon ang mga detalye.

Walmart Corporation:

Ang una ug mas pamilyar nga Walmart mao ang inila nga retail corporation nga gitukod ni Sam Walton niadtong 1962. Uban sa headquarters niini sa Bentonville, Arkansas, ang Walmart Corporation naglihok sa usa ka halapad nga network sa mga hypermarket, discount department stores, ug grocery stores sa tibuok kalibutan. Nailhan kini sa halapad nga mga produkto, mga presyo sa kompetisyon, ug daghang presensya sa online ug offline.

Walmart Inc.:

Ang ikaduha nga Walmart usa ka bag-o nga magdudula sa merkado. Ang Walmart Inc. usa ka kompanya sa teknolohiya sa Canada nga nagtanyag usa ka bag-ong plataporma sa e-commerce. Tumong niini nga bag-ohon ang industriya sa tingi pinaagi sa paghatag ug seamless nga kasinatian sa online shopping pinaagi sa website ug mobile app niini. Samtang parehas kini nga ngalan sa higanteng retail sa Amerika, ang Walmart Inc. usa ka independenteng entidad nga walay kalambigitan sa Walmart Corporation.

FAQ:

P: May kalabotan ba ang Walmart Corporation ug Walmart Inc.?

A: Dili, Walmart Corporation ug Walmart Inc. bulag nga mga entidad nga walay koneksyon o kalambigitan.

P: Makapalit ba ko sa Walmart Corporation ug Walmart Inc.?

A: Oo, mahimo kang mamalit sa duha ka entidad. Ang Walmart Corporation naglihok sa pisikal nga mga tindahan, samtang ang Walmart Inc. nagtanyag og online shopping platform.

P: Parehas ba ang mga produkto ug presyo sa duha ka entidad sa Walmart?

A: Ang mga tanyag sa produkto ug mga presyo mahimong magkalahi tali sa Walmart Corporation ug Walmart Inc. Mas maayo nga susihon ang website sa matag entidad o bisitaha ang ilang tagsa-tagsa ka mga tindahan alang sa tukmang impormasyon.

P: Nagplano ba ang Walmart Inc. nga palapdan ang mga operasyon niini?

A: Isip usa ka nagtubo nga kompanya sa teknolohiya, ang Walmart Inc. adunay mga plano nga palapdan ang mga operasyon niini ug maabot ang daghang mga kustomer sa umaabot.

Sa konklusyon, samtang ang duha ka entidad nag-ambit sa ngalan nga "Walmart," lahi sila ug lahi sa usag usa. Ang Walmart Corporation mao ang maayo nga natukod nga higanteng retail, samtang ang Walmart Inc. usa ka kompanya sa teknolohiya sa Canada nga nagtumong sa pagbag-o sa industriya sa tingi pinaagi sa online nga plataporma. Busa, sa sunod higayon nga makadungog ka nga adunay maghisgot sa Walmart, siguruha nga ipatin-aw kung unsang Walmart ang ilang gipasabut, tungod kay ang kalainan tali sa duha hinungdanon.