Unsang bangko ang gipailalom sa Walmart?

Sa kalibutan sa tingi, ang Walmart sa walay duhaduha usa ka higante. Uban sa halapad nga network sa mga tindahan ug lainlain nga mga produkto, ang kompanya nahimo nga usa ka ngalan sa panimalay. Bisan pa, kung bahin sa mga serbisyo sa pagbabangko, ang Walmart wala maglihok sa ilawom sa kaugalingon nga bangko. Hinuon, nakigtambayayong kini sa daghang mga institusyong pinansyal aron magtanyag sa lainlaing serbisyo sa pagbabangko sa mga kustomer niini.

Usa sa mga mahinungdanong panag-uban nga gitukod ni Walmart mao ang Green Dot Corporation, usa ka nanguna nga tighatag sa mga prepaid debit card ug serbisyo sa pagbabangko. Pinaagi niini nga kolaborasyon, ang Walmart nagtanyag sa Walmart MoneyCard, usa ka prepaid debit card nga nagtugot sa mga kustomer sa pagdumala sa ilang kwarta, paghimo og mga pagpalit, ug pagbayad sa mga bayranan. Ang Walmart MoneyCard gi-isyu sa Green Dot Bank, usa ka subsidiary sa Green Dot Corporation.

Ang laing bantog nga panag-uban mao ang Capital One Financial Corporation. Ang Walmart nakig-uban sa Capital One aron itanyag ang Walmart Rewards Card ug ang Walmart Rewards Mastercard. Kini nga mga credit card naghatag sa mga kustomer og mga ganti ug mga benepisyo alang sa ilang mga gipamalit sa Walmart ug uban pang mga partisipanteng retailer. Ang Capital One mao ang nag-isyu niini nga mga credit card.

FAQ:

P: Makaabli ba ko og bank account sa Walmart?

A: Dili, ang Walmart wala naglihok isip tradisyonal nga bangko ug wala magtanyag sa kaugalingon nga mga account sa bangko. Bisan pa, naghatag kini lainlaing serbisyo sa pinansya pinaagi sa pakigtambayayong sa ubang mga bangko ug institusyong pinansyal.

P: Mahimo ba nako nga i-cash ang tseke sa Walmart?

A: Oo, ang Walmart nagtanyag og mga serbisyo sa pag-cash sa tseke. Mahimo nimong i-cash ang lainlaing mga tseke, lakip ang payroll, gobyerno, refund sa buhis, ug mga tseke sa paghusay sa insurance, sa Walmart MoneyCenters o mga desk sa serbisyo sa kustomer sa gamay nga bayad.

P: Makakuha ba ko og loan gikan sa Walmart?

A: Dili, ang Walmart wala maghatag ug mga pautang direkta. Bisan pa, nagtanyag kini usa ka lainlaing mga produkto ug serbisyo sa pinansyal pinaagi sa mga pakigtambayayong niini, sama sa mga prepaid debit card ug credit card.

P: Luwas ba ang mga serbisyo sa banking sa Walmart?

A: Ang mga serbisyo sa banking sa Walmart gihatag pinaagi sa pakigtambayayong sa natukod nga pinansyal nga mga institusyon. Kini nga mga institusyon gi-regulate ug gidumala sa mga may kalabotan nga awtoridad, nagsiguro sa kaluwasan ug seguridad sa mga serbisyo nga ilang gitanyag.

Sa konklusyon, samtang ang Walmart walay kaugalingong bangko, nakigtambayayong kini sa nagkalain-laing institusyong pinansyal aron sa paghatag ug serbisyo sa pagbabangko ngadto sa mga kustomer niini. Bisan kung kini prepaid debit card o credit card, ang Walmart nakigtambayayong sa mga kompanya sama sa Green Dot ug Capital One aron magtanyag ug kombenyente nga solusyon sa pinansya sa daghang base sa kostumer.