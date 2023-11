By

Unsa ang tulo ka bahin sa Walmart?

Ang Walmart, ang pinakadako nga retailer sa kalibutan, naglihok sa tulo ka managlahing bahin: Walmart US, Walmart International, ug Sam's Club. Ang matag bahin nagsilbi sa lainlaing mga panginahanglanon sa kustomer ug nakatampo sa kinatibuk-ang kalampusan sa kompanya. Atong tan-awon pag-ayo kining tulo ka mga bahin ug unsa ang gilakip niini.

1. Walmart US

Ang Walmart US mao ang pinakadako nga bahin sa kompanya, nga nag-asoy sa kadaghanan sa kita niini. Naglihok kini sa usa ka halapad nga network sa mga tindahan sa tingi sa tibuuk Estados Unidos, nga nagtanyag usa ka halapad nga mga produkto, lakip ang mga groceries, bisti, elektroniko, ug mga gamit sa balay. Ang Walmart US nagserbisyo sa milyon-milyon nga mga kostumer matag adlaw, naghatag kanila og barato nga presyo ug sayon ​​​​nga mga kasinatian sa pagpamalit. Ang bahin usab naglakip sa Walmart's e-commerce nga plataporma, nga nagtugot sa mga kustomer nga mamalit online ug ipadala ang ilang mga gipamalit ngadto sa ilang pultahan.

2. Walmart Internasyonal

Ang Walmart International nagtutok sa pagpalapad sa presensya sa kompanya lapas sa Estados Unidos. Naglihok kini sa lainlaing mga nasud sa tibuuk kalibutan, lakip ang Mexico, Canada, United Kingdom, China, ug Brazil, ug uban pa. Kini nga bahin nagpahiangay sa modelo sa negosyo sa Walmart aron mohaum sa piho nga mga panginahanglan ug gusto sa matag merkado sa nasud. Pinaagi sa paggamit sa iyang global nga sukod ug kahanas, ang Walmart International nagtumong sa paghatag sa mga kustomer sa mga dekalidad nga produkto sa kompetisyon nga mga presyo, samtang nagsuporta usab sa mga lokal nga ekonomiya.

3. Sam's Club

Ang Sam's Club usa ka membership-based nga bodega club nga nagtanyag daghang mga produkto sa diskwento nga presyo. Nag-alagad kini sa mga indibidwal nga kustomer ug negosyo, nga naghatag kanila sa usa ka halapad nga pagpili sa mga butang, lakip ang mga groceries, electronics, muwebles, ug uban pa. Ang Sam's Club naglihok sa usa ka modelo sa suskrisyon, diin ang mga miyembro mobayad sa tinuig nga bayronon aron maka-access sa mga eksklusibong deal ug benepisyo. Uban sa pagtutok niini sa kinabag-an nga pagpalit ug pagdaginot sa gasto, ang Sam's Club nag-apelar sa mga kustomer nga nangitag mopalit sa mas daghang gidaghanon o nangitag bili sa ilang kuwarta.

FAQ:

P: Unsa ang kalainan tali sa Walmart US ug Walmart International?

A: Ang Walmart US naglihok sulod sa Estados Unidos, samtang ang Walmart International nagpalapad sa pagkab-ot sa kompanya ngadto sa ubang mga nasud sa tibuok kalibutan.

P: Ang Sam's Club ba para lang sa mga negosyo?

A: Dili, ang Sam's Club bukas sa mga indibidwal nga kustomer ug negosyo. Bisan kinsa mahimong miyembro ug makatagamtam sa mga benepisyo sa daghang pagpalit ug diskwento nga mga presyo.

P: Makapalit ba ko online sa Walmart?

A: Oo, ang Walmart nagtanyag ug e-commerce nga plataporma diin ang mga kustomer makapamalit online ug ipadala ang ilang mga gipamalit sa ilang pultahan.

Sa konklusyon, ang tulo ka bahin sa Walmart, Walmart US, Walmart International, ug Sam's Club, nag-atiman sa lain-laing mga panginahanglan sa kustomer ug nakatampo sa tibuok kalibutan nga kalampusan sa kompanya. Pinaagi man sa halapad nga network sa mga retail store, internasyonal nga pagpalapad, o membership-based warehouse club, ang Walmart naningkamot sa paghatag sa mga kustomer og barato nga presyo, kalidad nga mga produkto, ug sayon ​​​​nga mga kasinatian sa pagpamalit.