Pagsabut sa Kamahinungdanon sa Suporta sa Panglawas sa Pangisip sa mga Unibersidad

Nahitabo ang trahedya sa komunidad sa University of New Hampshire samtang nagbangutan sila sa pagkawala sa usa ka estudyante nga namatay sa paghikog kaniadtong Domingo. Ang estudyante, usa ka junior sa Peter T. Paul College of Business and Economics, gihulagway sa mga opisyal sa eskuylahan nga usa ka maunongon ug buotan nga higala nga adunay positibo nga epekto sa komunidad sa UNH. Ang komunidad sa kampus labi nga naapektuhan samtang ang mga estudyante nangandam nga mobiya alang sa pahulay sa Thanksgiving karong semanaha.

Human niining makagun-ob nga panghitabo, ang Presidente sa UNH nga si James W. Dean Jr. mihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagsuporta sa mga estudyante nga tingali nagbangutan. Giawhag niya ang mga magtutudlo nga makaamgo sa kasubo nga mahimong nasinati sa daghang mga estudyante ug aron mahatagan ang kadali sa mga termino sa mga responsibilidad sa akademiko. Ang unibersidad nakigkontak sa pamilya sa estudyante ug maghatag ug impormasyon sa mga serbisyo sa memorial sa takdang panahon.

Ang hepe sa Durham Police Department nga si Rene Kelley mikompirmar sa kamatayon isip usa ka paghikog ug mipasalig nga walay foul play nga gidudahan. Nagpadayon ang imbestigasyon.

Ang pag-ila sa panginahanglan sa suporta ug pagtambag sa mga panahon nga sama niini, ang Psychological and Counseling Services sa unibersidad ug ang Employee Assistance Program magamit sa mga estudyante, magtutudlo, ug kawani. Importante alang sa mga indibidwal nga moduol ug mangayo og tabang kon sila mobati og kasubo o kaguol.

Mga Frequently Asked Questions:

P: Sa unsang paagi makontak sa mga estudyante ang UNH Psychological and Counseling Services?

A: Ang mga estudyante mahimong makaabot sa Psychological and Counseling Services sa (603) 862-2090 alang sa suporta.

P: Sa unsang paagi ma-access sa staff ug faculty ang Employee Assistance Program sa UNH?

A: Ang Employee Assistance Program mahimong direktang maabot sa (800) 424-1749.

P: Aduna bay nasyonal nga mga linya sa tabang sa krisis nga magamit alang sa hinanaling suporta?

A: Oo, ang National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline mahimong makontak sa 800-950-NAMI (6264), ang National Suicide Prevention Lifeline sa 800-273-TALK (8255), ug ang National Crisis Line sa 1- 833-710-6477. Kini nga mga linya sa krisis naghatag dayon nga suporta ug giya alang sa mga nanginahanglan.